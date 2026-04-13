익산시, 청년희망 네트워크 위원 24일까지 모집

AI 핵심 요약beta
- 익산시가 13일 제4기 청년희망 네트워크 위원 21명을 24일까지 모집한다.
- 18~39세 청년이 지역 문제 발굴과 정책 제안을 맡는다.
- 28일 합격자 발표 후 청년 삶의 질 향상 정책을 추진한다.
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[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 청년 주도의 정책 참여를 확대하며 청년 친화도시 조성에 나선다.
익산시는 청년 정책 거버넌스 강화를 위해 '제4기 청년희망 네트워크' 위원을 오는 24일까지 추가 모집한다고 13일 밝혔다.
청년희망 네트워크는 청년들이 지역에서 겪는 문제를 직접 발굴하고 실효성 있는 정책을 시에 제안하는 참여형 기구다. 시는 이번 추가 모집을 통해 조직을 재정비하고 운영의 실효성을 높일 계획이다.
모집 인원은 21명으로, 익산시에 거주하거나 직장·학교 등 지역 기반 활동을 하는 18~39세 청년이면 누구나 지원할 수 있다.
선발된 위원들은 분과별 활동을 통해 청년 삶의 질 향상을 위한 정책 아이디어를 발굴하고 제안하는 역할을 맡는다. 또한 청년층의 현실적인 문제에 대한 조사와 의견 수렴을 수행하며, 청년 단체 간 교류와 협력을 잇는 가교 역할도 담당하게 된다.
참여 희망자는 전자우편으로 신청서를 제출하면 되며, 시는 지원 동기와 활동 의지, 지역사회 관심도 등을 종합적으로 평가해 오는 28일 최종 합격자를 발표할 예정이다.
관련 세부 사항은 익산시와 익산청년시청 누리집에서 확인할 수 있다.
익산시 관계자는 "청년희망 네트워크는 청년의 목소리를 시정에 반영하는 중요한 통로"라며 "다양한 배경의 청년들이 참여해 체감도 높은 정책을 함께 만들어가길 기대한다"고 말했다.
한편 청년희망 네트워크는 2019년 1기 출범 이후 청년 동아리 지원사업과 면접 정장 대여사업 등 다양한 정책 제안을 실제 시정에 반영하며 지역 청년 거버넌스 모델로 자리매김하고 있다.
lbs0964@newspim.com