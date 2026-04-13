전북교육청, 급식종사자 폐암 정기검진 확대…건강안전망 강화

AI 핵심 요약beta
- 전북교육청이 13일 15일부터 9월 30일까지 급식종사자 폐암 검진을 지원한다.
- 도내 2286명 유초중고 특수학교 종사자가 12개 기관에서 저선량 CT 검사를 받는다.
- 의심 시 최대 120만 원 정밀검진 비용 지원과 건강 상담으로 폐 건강을 보호한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
2년 주기 검진 운영과 생활관리 연계 통한 건강관리 체계화
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도교육청이 학교 급식종사자의 건강 보호를 위해 폐암 정기검진 지원에 나선다. 교육청은 오는 15일부터 9월 30일까지 도내 급식종사자를 대상으로 검진을 실시한다고 13일 밝혔다.
검진 대상은 도내 유·초·중·고 및 특수학교, 교육행정기관 소속 급식종사자 가운데 신청자 2286명이다. 이들은 협약된 도내 12개 검진기관에서 검사를 받을 수 있다.
검진은 방사선 노출을 최소화한 저선량 흉부 CT 방식으로 진행되며, 조기 발견에 초점을 맞췄다. 검사 결과 이상 소견이 확인될 경우 추가 검진도 지원된다.
특히 폐암 의심 판정을 받은 경우에는 조직검사 등 정밀검진 비용으로 1인당 최대 120만 원까지 지원해 경제적 부담을 줄일 계획이다.
이번 사업은 2023년 제정된 폐암 검진 지원 조례에 따라 2년 주기로 시행되는 정기검진이다. 교육청은 앞서 도내 병원과 협약을 체결하고 검진 기반을 마련하는 등 건강 보호 체계를 구축해 왔다.
이와 함께 정기검진 외에도 건강 상담과 생활습관 개선 지도 등을 병행해 급식종사자의 지속적인 건강관리를 지원할 방침이다.
장경단 학교안전과장은 "조리 환경 특성상 폐 건강 관리가 중요한 만큼 정기검진이 조기 발견과 치료로 이어지는 계기가 되길 기대한다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com