노동부, 노동·직업연구원과 정책지원형 연구사업 협력 다짐

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올해 신설된 정부지원사업 정책연구 본격 진행

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 고용노동부는 13일 정부세종청사에서 한국노동연구원·한국직업능력연구원과 '정부지원사업 정책연구의 성공적 추진 및 협력체계 구축을 위한 업무협약(MOU)'을 체결했다고 밝혔다.

올해 신설된 정부지원사업 정책연구는 정부 부처의 정책 수요에 대응하여 연구기관이 출연금을 재원으로 수행하는 정책지원형 연구사업이다.

노동부는 한국노동연구원, 한국직업능력연구원을 통해 향후 중점 연구과제를 추진할 계획이다.

정부세종청사 고용노동부 전경 [사진=고용노동부]

협약 참여 기관은 ▲정책연구과제의 기획·수행·평가 ▲연구 수행을 위한 자료의 공유 ▲연구 성과의 확산 및 후속 과제 발굴 등에 관해 상호 협력한다.

협약식에 앞서 열린 정책연구협의회에서는 정부지원사업 정책연구의 추진 방향과 과제가 공유됐다. 정책 수요와 연구기관의 전문 역량을 정합성 있게 연계하기 위한 협력 방안도 논의됐다.

권창준 고용노동부 차관은 "협약이 형식적 협력에 그치지 않고, 실질적인 정책연구 성과와 국민이 체감할 수 있는 제도 개선으로 이어지도록 하겠다"고 밝혔다.

고혜원 직업능력연구원 원장은 "이번 정부지원사업을 계기로 고용노동부와 더욱 긴밀히 협력해 나갈 것이며, AI 활용 확대와 인구구조 개편 환경에 대응하는 직업능력개발 연구를 통해 실질적인 성과를 창출하겠다"고 밝혔다.

성재민 노동연구원 원장 직무대행은 "업무협약을 계기로 관계 기관 간 협력을 강화하고 정책 수요와 연구 수행의 연계를 높여, 한국노동연구원이 고용 노동 분야 정책연구기관으로서 노동시장 변화에 대응하는 실효성 있는 정책 기반을 마련하는 데 기여하겠다"고 밝혔다.

sheep@newspim.com