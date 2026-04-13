버밍엄 백승호, 결승골 기점 이어 시즌 1호 도움까지

AI 핵심 요약beta
- 백승호가 12일 잉글랜드 챔피언십에서 후반 투입돼 버밍엄의 2-0 승리를 이끌었다.
- 투입 3분 만에 전환 패스로 선제골 어시스트를 기록했다.
- 후반 26분 코너킥 크로스로 추가골을 도와 시즌 첫 어시스트를 썼다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 백승호가 단 45분으로 경기를 바꿔놨다. 후반 시작과 함께 투입돼 버밍엄 시티의 두 골 모두에 관여하며 팀 승리을 이끌었다.
버밍엄은 12일(한국시간) 버밍엄 세인트 앤드류스 나이트헤드 파크에서 열린 2025-2026 잉글랜드 챔피언십 42라운드에서 렉섬을 2-0으로 꺾었다. 3연패를 끊은 버밍엄은 15승 11무 16패(승점 56)로 15위까지 올라섰고 렉섬은 17승 13무 12패(승점 64)로 7위에 머무르며 승강 플레이오프권(6위 헐 시티·승점 68) 추격에 제동이 걸렸다.
백승호는 후반 시작과 함께 존 솔리스를 대신해 미드필더로 들어왔다. 투입 3분 만에 선제골의 시발점이 됐다. 박스 앞에 흘러나온 공을 지체 없이 왼쪽으로 전환 패스했고 카이 바그너의 크로스, 카를로스 비센테의 헤더로 이어지며 선제골이 완성됐다.
후반 26분에는 추가골을 도왔다. 왼쪽 코너킥 키커로 나선 그는 먼 포스트를 향해 날카로운 인스윙 크로스를 올렸다. 수비 뒤로 떨어진 공을 주장 크리스토프 클라러가 한 발 더 내밀어 골문 안으로 밀어 넣었다. 백승호의 공식 시즌 1호 어시스트.
백승호는 수비형 미드필더 역할을 완벽히 수행하며 지난해 12월 왓퍼드전 득점 이후 약 4개월 만에 공격 포인트를 추가해 리그 39경기 4골 1도움을 기록했다.
psoq1337@newspim.com