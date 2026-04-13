전북, 정부 추경 3118억원 확보…민생안정·미래산업 강화

AI 핵심 요약beta
- 전북특별자치도가 13일 2026년 추경에서 13개 사업에 3118억 원을 확보했다.
- 고유가 대응 민생 지원으로 2471억 원을 배정해 141만 도민에게 10만~60만 원을 지급한다.
- 지역성장펀드 600억 원과 로봇 AI 센터 용역비를 포함해 산업 육성과 복지 사업을 추진한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
로봇·스타트업 육성 기반 확보 통한 지역 성장동력 마련
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 2026년도 정부 추가경정예산에서 13개 사업에 3118억 3000만 원 규모의 예산을 확보했다고 13일 밝혔다.
이번 추경은 국회 본회의를 통과한 정부안이 반영된 것으로, 향후 부처 예산 배분과 공모사업 결과에 따라 확보 규모는 더 확대될 가능성이 있다.
가장 큰 비중은 고유가 대응 민생 지원이다. 피해지원금으로 2471억 원이 배정돼 소득 하위 70% 도민 약 141만 명이 1인당 10만~60만 원을 지원받는다.
취약계층을 시작으로 단계적으로 지급 범위를 확대해 물가 상승에 따른 가계 부담을 완화할 계획이다.
미래 산업 분야에서는 지역성장펀드 600억 원이 반영돼 도내 스타트업 성장과 일자리 창출 기반이 마련됐다. 또한 K-로봇 피지컬 AI 실증 공유센터 구축을 위한 기획 용역비도 포함되면서 관련 산업 육성의 발판을 확보했다.
이와 함께 에너지 바우처와 전기화물차 구매 지원, 대중교통비 환급 지원 등이 반영돼 에너지 비용과 교통비 부담 완화에도 대응한다. 농어업 분야 역시 유류비와 비료 가격 지원 등이 포함돼 현장 부담을 덜어줄 전망이다.
복지 분야에서는 돌봄 인력 지원과 지역아동센터, 시니어의사 지원 등 생활 밀착형 사업이 포함되며 취약계층 지원이 강화됐다.
도는 예산 확정에 따라 사업별 집행 계획을 신속히 마련하고 행정 절차를 추진할 방침이다. 김관영 지사는 "확보된 재원이 도민 삶에 실질적인 도움이 되도록 집행에 속도를 내겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com