청주 가스폭발 사고 현장 찾은 김영환 충북지사…신속한 피해 수습 당부

AI 핵심 요약beta
- 김영환 충북지사가 13일 청주 봉명동 가스 폭발 현장을 방문했다.
- 오전 4시 식당에서 발생한 사고로 인근 차량 뒤집히고 유리창 파괴됐다.
- 주민 15명 부상 입고 김 지사가 2차 피해 방지와 원인 조사를 지시했다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 충북 청주시 흥덕구 봉명동 상가건물에서 새벽 가스 누출 추정 폭발 사고가 발생한 가운데 김영환 충북지사는 13일 오전 현장을 방문해 수습 상황을 점검하고 관계기관에 신속한 대응을 지시했다.
이번 사고는 이날 오전 4시 쯤 3층 상가 1층 식당에서 발생했다.
건물 내 점포는 모두 문 닫은 상태였으나, 폭발 충격으로 인근 차량이 뒤집히고 유리창·간판·벽체 등이 파괴됐다.
주민 15명이 부상을 입었다.
이 중 8명은 유리 파편 등에 피부 찢어짐·베임 상처를 입고 병원 치료 중이다.
김 지사는 현장 둘러보며 공무원·소방·경찰·한국가스안전공사 등으로부터 보고를 받고, 도시가스 누출 여부와 2차 피해 방지를 강조했다.
그는 "부상자 치료와 주민 안전 확보가 최우선"이라며 "정확한 원인 조사와 응급 복구, 피해 최소화에 총력을 기울이라"고 당부했다.
소방당국은 정확한 경위와 피해 규모를 조사하고 있다.
baek3413@newspim.com