KIOST, 오션엑스와 손잡고 해양연구 역량 강화

AI 핵심 요약beta
- 한국해양과학기술원(KIOST)은 13일 오션엑스와 연구협력 MOU를 체결했다.
- 양 기관은 해양 보호 연구와 개도국 연구역량 강화를 약속했다.
- 오션익스플로러호는 심해 탐사 장비와 스튜디오를 갖춘 연구센터다.
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"전 세계 놀랄만한 연구성과 제시할 것"
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 기자 = 한국해양과학기술원(KIOST, 원장 이희승)은 오션엑스와 함께 연구협력 및 양과학기술 분야 개도국의 연구역량 강화·교육 협력에 나섰다.
KIOST는 오션엑스(OceanX)와 연구선 '오션익스플로러호'에서 부산 기항을 계기로 양 기관 연구 협력체계를 공식화하는 업무협약을 13일 체결했다고 밝혔다.
이날 양 기관은 해양의 보호와 지속가능한 이용을 위한 연구협력과 해양과학기술 분야 개도국의 연구역량 강화와 교육에 함께 나서길 약속했다.
오션엑스는 2016년에 설립된 비영리 단체로 해양 탐사·과학·교육을 통합해 바다에 대한 대중의 이해를 넓히고, 해양의 가치를 알리는 데 앞장서고 있다. 오션엑스의 이번 부산 입항은 한국 최초 방문이다.
협약식이 진행된 오션익스플로러호는 바다 위의 연구센터이자 미디어센터의 역할을 동시에 수행하는 것이 특징이다. 최대 1000미터 깊이까지 운행이 가능한 유인잠수정(HOV), 심해 6000m까지 원격 탐사 할 수 있는 무인잠수정(ROV)을 보유하고, 특히 영화 수준의 촬영이 가능한 스튜디오도 갖추고 있다.
오션엑스 공동 CEO겸 최고과학책임자(CSO) 빈센트 피어본(Vincent Pieribone)은 "오션엑스는 '어떻게 하면 사람들이 바다에 대한 관심을 가질 수 있을까'라는 물음에서 출발했다"며 "KIOST와 협력해 더 많은 사람들이 바다를 궁금해하고 관심을 가질 수 있도록 노력을 아끼지 않을 것"이라고 밝혔다.
이희승 KIOST 원장은 "오션엑스의 과학적 통찰력은 물론 대중과 소통하려는 열정과 역량에 깊은 감명을 받았다"며 "양 기관이 전략적 협력관계의 출발점에 섰고, 시너지 효과를 창출해 전 세계가 놀랄만한 연구성과를 제시할 것"이라고 강조했다.