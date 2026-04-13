대구시, 상반기 어린이집 합동점검…안심 보육 환경 조성

AI 핵심 요약beta
- 대구광역시 13일부터 6월까지 어린이집 합동 지도·점검 실시했다.
- 997개소 중 30개소 대상으로 교차 점검 방식 적용했다.
- 위반 시정 지도와 우수 시설 인센티브 제공한다.
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위반·우수사례 공유로 보육서비스 질 상향 평준화 도모
[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구광역시는 보육 서비스의 질을 높이고 안전한 양육 환경을 조성하기 위해 13일부터 6월까지 3개월간 관내 어린이집을 대상으로 '2026년 상반기 합동 지도·점검'을 실시한다.
이번 점검은 전체 어린이집 997개소 중 구·군이 선정한 30개소를 대상으로 진행된다. 점검 대상은 보육통합정보시스템의 운영 데이터를 기반으로 선정했으며, ▲최근 2년 이내 점검 미실시 시설 ▲대표자 및 원장 변경이 잦은 시설 ▲민원 및 아동학대 신고 발생 시설 등 집중적인 현장 지도가 필요한 시설이 포함됐다.
대구시는 점검의 객관성과 투명성을 높이기 위해 시와 구·군 공무원이 합동점검반을 구성해 타 관할 지역을 점검하는 '교차 점검' 방식을 적용한다. 점검은 ▲어린이집 설치·운영 관리 ▲아동 및 보육교직원 관리 ▲급식·위생·안전 관리 ▲통학차량 안전 관리 ▲영상정보처리기기(CCTV) 설치·관리 ▲소방시설 설치·관리 ▲보조금 집행 등 재무회계 관리 등 7개 분야를 중심으로 실시된다.
특히 이번 점검은 단순 위반 적발을 넘어 2026년 개정된 보육 지침이 현장에서 혼선 없이 적용될 수 있도록 안내하고, 기온 상승에 대비한 급식 위생 관리를 지도하는 등 '현장 소통'에 무게를 둘 방침이다. 대구시는 점검 결과에 따라 경미한 위반 사항은 현장에서 즉시 시정하도록 지도하고, 중대한 위법 행위는 관련 법령에 따라 행정처분 등 엄정 조치할 예정이다.
반면, 운영 실태가 우수한 시설에는 시장 표창 후보 추천과 향후 1년간 정기 점검 제외 등 다양한 인센티브를 제공해 자율적인 운영 개선을 유도한다. 아울러 주요 위반 사례는 전파해 유사 사례 재발을 방지하는 한편, 우수사례는 적극 공유해 대구시 보육서비스 전반의 품질을 상향 평준화할 계획이다.
박윤희 대구광역시 청년여성교육국장은 "이번 합동점검은 어린이집 운영 전반을 세심히 살펴 부모들이 안심하고 아이를 맡길 수 있는 보육 환경을 조성하는 데 목적이 있다"며 "현장의 목소리를 적극 반영해 보육 서비스 수준을 한 단계 더 높이겠다"고 말했다.
yrk525@newspim.com