인문학, 도서관 밖으로 나온다…문체부, '115억 규모' 전국 1200개 프로그램 지원

AI 핵심 요약beta
- 문체부와 한국문화예술교육진흥원이 13일부터 전국 1200개 인문 프로그램을 115억 원 규모로 지원하는 공모를 시작했다.
- 기존 '길 위의 인문학'과 '지혜학교'를 확대하고 올해 처음 도입하는 '모두의 인문학'을 시범사업으로 새롭게 편성했다.
- 도서관·박물관 중심에서 청소년센터·동네책방·복지관 등 생애주기별 시설로 지원 대상을 확대했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 한국문화예술교육진흥원이 올해 전국 1200개 인문 프로그램을 115억 원 규모로 지원하는 '2026년 사회문화시설 활용 인문 프로그램 운영 사업'을 추진한다. 공모는 13일부터 시작됐다.
사업은 크게 세 축으로 나뉜다. 기존에 운영해온 '길 위의 인문학(700개)'과 '지혜학교(300개)'는 지원 개수를 늘리고, 올해 처음 도입하는 '모두의 인문학(200개)'을 시범사업으로 새롭게 편성했다. 공모 접수는 '길 위의 인문학'과 '지혜학교'는 5월 4일까지, '모두의 인문학'은 5월 8일까지 이나라도움 시스템을 통해 진행된다.
올해 사업의 핵심 변화는 지원 대상 확대다. 그간 도서관·박물관 등 문화시설 중심으로 운영하던 인문 프로그램을 아동·청소년·중장년·어르신 시설 등 생애주기별 사회문화시설로 넓혔다. 지역 청소년센터, 동네책방, 복지관 등에서도 인문 프로그램을 접할 수 있게 되는 것이다. 지역서점 참여는 지난해 49개에서 올해 100개로 두 배 이상 늘릴 계획이다.
참여 문턱도 낮췄다. '길 위의 인문학' 안에 기존 기본형(10회차, 1000만 원) 외에 '입문형(5회차, 500만 원)' 유형을 신설했다. 운영 경험이 없거나 여건이 부족한 신규 기관, 인구감소지역 시설과 인문단체들이 공모에 참여할 수 있도록 운영 기준을 완화한 것이다.
올해 처음 도입하는 '모두의 인문학'은 개별 시설을 넘어 생활권 단위로 프로그램을 묶어 지원하는 방식이다. 인문·문화 역량을 갖춘 운영기관이 작은도서관, 사회복지시설, 지역서점 등을 연계해 생애주기별 맞춤형 프로그램을 기획·운영한다. 20개 운영기관을 선정해 기관당 1억 원을 지원하며, 총 200개 프로그램을 운영한다.
사업설명회도 온라인으로 열린다. '길 위의 인문학'과 '지혜학교' 설명회는 17일, '모두의 인문학' 설명회는 21일 교육진흥원 공식 유튜브 채널에서 확인할 수 있다. 공고문은 교육진흥원 누리집에 게재돼 있으며, 최종 선정 결과는 5월 말 발표 예정이다.
이정미 문체부 문화정책관은 "인문학이 특정 공간이나 특정 계층만의 것이 아니라 생활 가까운 곳에서 누구나 누릴 수 있는 일상의 가치임을 실현할 계획"이라며 "지역 내 다양한 시설들이 연계해 시민과 더욱 가까이 소통하는 인문 문화를 만들어 가길 기대한다"고 말했다.
fineview@newspim.com