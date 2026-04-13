부산시 '고령자 자택 돌봄' 확대…8종 통합서비스 모델 구축

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 13일 통합돌봄 업무협약을 체결했다.
- 고령자 장애인 자택 자립 지원을 위해 주거개선과 방문운동을 확대했다.
- 자활센터와 치료사협회 등과 협력해 8종 서비스를 추진한다.
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전문가 협력 맞춤형 서비스
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 돌봄이 필요한 고령자나 장애인이 시설이 아닌 자택에서 자립적인 생활을 이어갈 수 있도록 지원에 나선다.
시는 13일 오후 2시 시청 국제의전실에서 시민이 살던 곳에서 건강한 노후를 보낼 수 있도록 돕는 '부산형 통합돌봄' 추진을 위한 다자간 업무협약을 체결한다고 밝혔다.
협약식에는 시 사회복지국장과 부산광역자활센터 정영수 센터장, 대한물리치료사협회 부산지부 이승훈 회장, 대한작업치료사협회 부산울산경남회 이영오 회장이 참석한다.
'부산형 통합돌봄'은 전국 공통 서비스 외에 ▲주거환경 개선 ▲방문운동 2종을 추가해 총 8종으로 확대된 부산만의 특화 모델이다.
이는 지난해까지 제공하던 퇴원환자 안심돌봄, 병원안심동행, 생애말기 돌봄 등 기존 서비스를 한 단계 발전시킨 것으로, 올 3월27일 '돌봄통합지원법' 시행에 맞춰 부산형 모델로 본격 추진하게 됐다.
협약에 따라 부산시는 사업 총괄 및 예산 지원, 정책 수립과 모니터링을 맡는다. 부산광역자활센터는 산하 13개 자활기업을 통해 주거환경개선 사업을 추진하며, 고령자의 낙상 예방 안전손잡이 설치와 미끄럼 방지, 문턱 제거, 소규모 집수리 등을 지원한다.
대한물리치료사협회 부산지부와 대한작업치료사협회 부산울산경남회는 전문인력이 직접 가정을 방문해 인지·신체 기능을 평가하고 맞춤형 운동과 생활동작 훈련을 제공한다.
박형준 부산시장은 "올해 부산형 통합돌봄 서비스를 기존 6종에서 8종으로 확대했다"며 "공간과 신체건강을 중심으로 지역 전문가 단체와 협력해 시민이 체감할 수 있는 촘촘한 돌봄 모델을 완성해 나가겠다"고 말했다.
한편, 통합돌봄 서비스는 가까운 동행정복지센터에서 신청할 수 있다. 시는 전문기관과의 협업을 통해 서비스 전달을 넘어 질적 수준을 높이고, 복지 사각지대 해소에 나설 계획이다.
ndh4000@newspim.com