속초시 '헤리티지 탐험대' 출발…학생·시민 1300명 국가유산 체험

신흥사·조양동유적·설악산 등 찾아가는 현장교육

[속초=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 속초시가 국가유산청 공모사업인 '2026년 지역 국가유산 교육 활성화 사업'에 선정된 '속초 헤리티지 탐험대' 프로그램을 4월부터 본격 운영하고 있다.

이번 사업은 속초시가 주최하고 만지는박물관이 시행하는 체험형 교육으로, 관내 초·중학교와 지역 교육·복지기관을 대상으로 속초의 국가유산을 직접 보고 느끼는 참여형 프로그램으로 진행된다.

신흥사 극락보전 내부(위), 극락보전 계딴 소맷돌 귀면, 삼태극, 용두 문양 [사진=문화재청]

첫 수업은 지난 7일 청대초등학교 5학년 6반 22명을 대상으로 열린 '자랑스러운 속초의 국가유산' 수업으로, 신흥사 불교문화유산 이론 교육과 전통과자 '다식 만들기' 체험이 함께 이뤄져 호응을 얻었다.

현재 온정초·중앙초·청대초·청봉초 등 초등학교가 2~6학년을 대상으로 참여를 신청했으며, 다함께돌봄센터는 월 2회씩 총 24회, 속초시장애인복지센터는 3회 교육 참여를 신청하는 등 대상이 학교 밖으로도 확대되고 있다. 특히 장애인복지센터 프로그램은 성인 대상 별도 과정으로 운영돼 지역사회 전반으로 국가유산 교육을 확산하는 계기가 될 것으로 기대된다.

지금까지 신청된 교육은 총 84회차로, 학급당 평균 16명 기준 연간 1300여 명이 프로그램에 참여할 전망이다. 향후 추가 신청이 이어질 경우 참여 인원은 더 늘어날 것으로 보인다.

교육은 11월까지 학교 방문수업과 현장답사를 병행하는 방식으로 진행된다. 신흥사, 조양동유적, 아바이마을, 설악산 등 속초를 대표하는 국가유산을 주제로 체험·토론·제작활동을 결합해, 학생과 시민이 지역의 역사·문화를 입체적으로 이해할 수 있도록 구성했다.

속초시 관계자는 "학생들이 교실을 벗어나 지역 국가유산을 직접 체험하며 자연스럽게 역사와 문화를 배우는 교육"이라며 "학교와 지역사회가 함께하는 체험형 국가유산 교육을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다. 프로그램 참여 신청은 속초시 누리집 공지사항을 통해 선착순으로 접수하고 있다.



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