강릉 경포호 43만명 벚꽃 만끽…야간 라이트닝·키즈존 북적

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

경포·솔올·남산 통합 '강릉 벚꽃 축제' 첫해, 강릉 전역 62만명 다녀가

[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = '2026 경포 벚꽃 축제'에 43만명이 다녀가며 경포 일원이 봄꽃 관광객으로 붐볐다.

12일 강릉시에 따르면 지난 4일부터 11일까지 경포대·경포호 일원에서 열린 올해 축제는 벚꽃 관람을 넘어 머무르고 체험하는 가족형 봄 축제를 지향해 프로그램을 대폭 늘린 것이 이번 벚꽃축제의 특징이다.

특히 경포습지광장에 처음 조성한 '벚꽃카페'는 투명 텐트와 피크닉존을 결합해 방문객이 꽃을 보며 쉬어가는 체류형 공간으로 인기를 끌었다.

경포 벚꽃축제 야간 경관.[사진=강릉시] 2026.04.12 onemoregive@newspim.com

경포 벚꽃 축제는 어린이를 위한 나무 놀이터·비눗방울·종이비행기 놀이 등 키즈플레이존, 벚꽃 벽화 그리기·소원월·운동회 같은 체험 프로그램이 이어지며 세대가 함께 즐기는 분위기를 만들었다. 축제장 곳곳에서는 버스킹과 벌룬쇼, '경포 벚꽃 도둑을 잡아라', '초속 5cm 시속 5km' 걷기 등 참여형 이벤트가 진행돼 흥을 더했다.

경포호와 생태 저류지 5.73㎞ 구간에는 벚꽃 조명길이, 습지유수지 방면 산책로에는 벚꽃 라이트닝 터널이 마련돼 야간에도 발길이 이어졌다. 반딧불·갈대 조명을 활용한 터널 구간은 사진명소로 떠오르며 대표 콘텐츠로 자리 잡았다.

강릉시는 올해 처음으로 경포·솔올·남산 벚꽃축제를 '강릉 벚꽃 축제'라는 이름으로 통합 홍보해 도심 전역으로 봄 축제 분위기를 확산시켰다. 솔올 동행 축제에는 10만명, 남산 벚꽃 축제에는 9만명이 찾는 등 강릉 전역 방문객은 62만명에 달했다.

엄금문 강릉시 관광정책과장은 "경포뿐 아니라 강릉 전역이 벚꽃 축제의 활기로 가득했다"며 "벚꽃카페·라이트닝 터널·키즈존 등 신규 콘텐츠에 대한 반응을 살려, 내년에도 강릉만의 특색 있는 봄 축제를 계속 만들어 가겠다"고 말했다.

onemoregive@newspim.com