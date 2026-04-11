'전쟁 추경' 최종 의결…김민석 총리 "민생 숨통 트이도록 노력"

정부안 26조2000억 수준 유지…감액 범위 내 증액

유가연동보조금 지원 확대하고 나프타 수급 예산↑

[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 정부가 11일 임시 국무회의에서 '전쟁 추경'(추가경정예산)을 최종 의결했다.

국무회의를 주재한 김민석 국무총리는 "소중한 재원이 적기의 현장에 투입돼서 민생의 숨통이 트일 수 있도록 노력해 주시기 바란다"고 국무위원 등에게 강조했다. 김 총리는 이날 정부서울청사에서 2026년 제1차 추경 국회 증액에 대한 동의 및 예산 배정 계획 의결을 위한 임시 국무회의를 열었다.

김 총리는 "이번 추경은 감액 범위 내 증액을 통해 최종적으로 정부안 26조2000억원이 유지됐다"며 "국회 추경안 심의 과정에서 고유가에 따른 농어민 분들의 부담을 조금이라도 덜어드리기 위해 유가연동보조금 지원을 확대했다"고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 김민석 국무총리가 지난 10일 서울 여의도 국회에서 열린 본회의에서 2026년도 제1회 추가경정예산안에 대한 정부측 인사를 하고 있다. 2026.04.10 mironj19@newspim.com

김 총리는 "주력 산업과 생필품의 기초소재인 나프타의 수급 안정 예산도 추가 반영했다. K-패스 할인·태양광·전기차 보급 지원 등 에너지 절감, 나아가 재생에너지로 전환을 위한 지원도 늘렸다"며 "사업 하나 하나가 민생경제 전시 상황에서 국민의 일상을 지키고 우리 기업을 보호할 안전망이 될 것"이라고 설명했다.

김 총리는 또 "서민, 소상공인, 수출 기업인들이 한시라도 빨리 추경 효과를 체감하실 수 있도록 사업 계획 확정과 집행에 박차를 가해야 하겠다"며 "무엇보다 서민의 생활비 부담을 덜어드려야 한다. 행정안전부는 지방정부와 긴밀하게 협조해서 고유가 피해지원금의 대상자 선정기준과 지급 절차를 조속히 확정하고 차질 없이 집행해 주시기 바란다"고 당부했다.

그러면서 "위기가구 긴급복지, 대중교통비 환급지원, 에너지바우처 등 지방정부나 유관기관의 협조가 필요한 사업은 복지부·국토부·기후부 등 소관 부처 장관님들께서 직접 챙겨 주시기 바란다"고 요청했다.

김 총리는 "산업 피해 최소화와 공급망 안정도 시급하다"며 "비상경제상황실 중심으로 나프타 대체 수입 지원, 수출 바우처, 석유나 핵심전략 품목의 공급망 안정 지원 등 핵심사업 지행 상황을 꼼꼼히 점검하면서 정부 손길이 닿지 않는 사각지대는 없는지 현장의 요구에 제대로 부합하는지 끊임없이 살피고 보완해야 되겠다"고 말했다.

김 총리는 "내각은 중동 전쟁 위기 극복이라는 목표 아래 원팀이 돼 더 열심히 뛸 것"이라며 "지방 정부에도 긴밀한 협조를 부탁드린다. 이번 추경을 통해서 지방의 투자 재원도 보강됐다"고 부연했다. 그는 "취지에 맞는 집행과 자체 추경 편성 등을 서둘러 달라"며 "이제 추경은 민생의 성장으로 향해야 한다"고 재차 강조했다.

김 총리는 이어 "국가 위기 극복을 위해 한마음 한뜻으로 추경안을 심의해 주신 국회와 국무위원 여러분께 진심으로 감사드린다. 특별히 밤낮없이 애써주신 공직자 여러분들 고생 많으셨다"고 덧붙였다.

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