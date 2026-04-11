'절정의 골 결정력' 오현규, 1년 만에 멀티골 작렬... 베식타시는 4-2 승리

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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 국가대표 공격수 오현규(베식타시)가 이적 후 처음으로 한 경기 멀티 골을 터뜨리며 존재감을 확실하게 각인시켰다.

베식타시는 11일(한국시간) 튀르키예 이스탄불에 위치한 튀프라쉬 스타디움에서 열린 안탈리아스포르와의 2025-2026 튀르키예 쉬페르리그 29라운드 홈 경기에서 4-2로 승리를 거뒀다. 이 승리로 베식타시는 승점 55(16승 7무 6패)를 기록하며 리그 4위 자리를 유지했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 오현규가 20일 카슴파샤전에서 득점한 뒤 골 셀레브레이션을 하고 있다. [사진=베식타시 SNS] 2026.03.20 psoq1337@newspim.com

이날 경기의 주인공은 단연 오현규였다. 그는 전반 33분, 왼쪽 측면에서 올라온 빠르고 낮은 크로스를 놓치지 않고 왼발로 직접 마무리하며 골망을 흔들었다.

후반에도 그의 활약은 계속됐다. 후반 14분 동료의 슈팅이 골키퍼 선방에 막혀 흐르자, 이를 놓치지 않고 재차 슈팅으로 연결해 추가골을 만들어냈다.

이로써 오현규는 베식타시 이적 이후 처음으로 멀티 골을 기록하며 리그 6호골을 완성했다. 컵 대회까지 포함하면 튀르키예 진출 후 7번째 득점이며, 이전 소속팀이었던 헹크(벨기에) 시절 기록까지 합치면 이번 시즌 개인 통산 17골째다.

특히 그는 지난 2월 벨기에 헹크를 떠나 베식타시로 합류한 이후 빠르게 팀에 녹아들고 있다. 데뷔 초반부터 리그 3경기 연속 골을 터뜨리는 등 꾸준한 득점력을 보여주며 팀 공격의 핵심 자원으로 자리잡고 있다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 오현규가 5일 차이쿠르 리제스포르와의 2025-2026 튀르키예 컵 C조 4라운드 홈 경기에서 골을 터뜨리고 특유의 골 세리머니를 하고 있다. [사진=베식타시 SNS] 2026.03.05 psoq1337@newspim.com

한 경기 멀티 골 역시 오랜만이다. 오현규가 마지막으로 두 골 이상을 기록한 것은 헹크 소속이던 지난해 3월, 헨트를 상대로 열린 챔피언스 플레이오프 경기 이후 약 1년 만이다. 이번 활약으로 다시 한 번 득점 감각이 살아났음을 증명했다.

경기 흐름에서도 그의 득점은 결정적이었다. 이날 베식타스는 전반 4분 오르쿤 쾨크취, 9분 조타 실바의 연속골로 2-0으로 앞섰다. 전반 21분 실점했지만 오현규의 골로 추격을 허용하지 않으며 승리를 챙겼다.

이번 승리로 베식타시는 상위권 경쟁을 이어가게 됐다. 다만 3위 트라브존스포르(승점 63)와는 8점 차다.

wcn05002@newspim.com