한동훈 "초대 감사" 한마디에…장동혁, 국회 연구모임 대화방 '퇴장'

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한동훈, 장동혁 가입된 국회 연구모임 가입

[서울=뉴스핌] 송기욱 기자 = 한동훈 무소속 의원이 국민의힘 소속 의원들이 다수 참여 중인 국회 연구단체에 가입한 가운데, 장동혁 국민의힘 대표가 해당 단체 텔레그램방에서 퇴장했다.

30일 정치권에 따르면 한 의원은 최근 윤재옥 국민의힘 의원이 대표를 맡고 있는 국회 '글로벌 외교안보 포럼'에 가입 의사를 전달했다. 윤 의원은 이날 오전 한 의원을 포럼 정회원으로 승인한 것으로 전해졌다.

[서울=뉴스핌] 정일구 기자 = 한동훈 무소속 의원이 11일 오전 서울 여의도 국회에서 열린 제436회 국회(임시회) 제2차 본회의에서 박정훈, 정성국 국민의힘 의원과 인사를 나누고 있다. 2026.06.11 mironj19@newspim.com

한 의원은 이후 포럼 소속 여야 의원들이 참여하는 단체 텔레그램방에 초대됐고, "초대해 주셔서 감사드립니다"라는 인사를 남겼다.

그러자 포럼 정회원으로 참여하고 있던 장 대표가 별다른 언급 없이 해당 텔레그램방을 나갔다. 다만 장 대표가 포럼 자체에서 탈퇴한 것은 아닌 것으로 알려졌다.

정치권에서는 장 대표가 자신이 앞서 제명했던 한 의원이 국민의힘 의원들과 접촉면을 넓혀가는 상황에 불편한 기류를 드러낸 것 아니냐는 해석이 나온다.

oneway@newspim.com