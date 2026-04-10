"유럽, 미군에 대한 군 기지 사용 불허 조치 놓고 균열"… "완전한 자책골" 주장도

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英 일간 FT 보도… "관세·그린란드 사태 때는 단결했지만 이번엔 달라"

발트3국·폴란드 등 일부 국가 "국내 정치에 따른 과도한 조치" 비판

[런던=뉴스핌] 장일현 특파원 = 유럽 국가들이 이란 전쟁 기간 중 미군의 군사기지 사용을 불허한 조치를 둘러싸고 나토(NATO·북대서양조약기구) 내부의 균열이 심화되고 있다는 진단이 제기됐다.

도널드 트럼프 미국 행정부가 관세 전쟁을 일으켰을 때나 덴마크 북극 지역 자치령 그린란드를 완력으로 탈취하겠다고 위협했을 때는 모두가 힘을 합쳐 대응했는데, 군 기지 사용 이슈에서만큼은 엇갈린 입장으로 갈라졌다는 것이다.

지난달 3일(현지 시간) 중동 해역에 배치된 미 해군 니미츠급 항공모함 에이브러햄 링컨함 갑판에서 F/A-18 슈퍼 호넷 전투기 2대가 폭격 임무를 하기 위해 출격하고 있다. [사진=로이터 뉴스핌] 2026.03.05 gomsi@newspim.com

10일(현지 시간) 영국 일간 파이낸셜타임스FT) 보도에 따르면 트럼프 대통령은 지난 8일 백악관에서 마르크 뤼터 나토 사무총장을 만나 유럽, 특히 프랑스와 스페인에 대한 분노를 터뜨렸다.

트럼프는 이 자리에서 매우 격앙된 모습을 보이며 이란 전쟁 때 미국을 도와주지 않은 유럽 국가들에게 반드시 대가를 치르게 하겠다는 취지의 발언을 한 것으로 알려졌다.

그는 이날 밤 자신의 소셜미디어 트루스소셜에도 "나토는 우리가 필요할 때 곁에 없었으며 향후 필요할 때도 그곳에 없을 것"이라고 썼다.

뤼터 사무총장도 트럼프와의 만남에 대해 "(그는) 솔직했다"며 "트럼프는 너무 많은 동맹국이 자신과 함께 하지 않는다고 느끼며 실망하고 있었다. 미군이 필요로 하는 물류 및 기타 지원을 제공하는데 일부 동맹국은 매우 느렸다"고 했다.

FT 취재에 응한 나토 외교관 4명은 "과거엔 트럼프의 나토 비판이 유럽 동맹국들의 단결된 대응을 촉발했는데 이번 이란 전쟁은 유럽의 동맹국들을 분열시켰다"고 했다.

한 외교관은 유럽 주요국이 미군의 기지 사용을 불허한 것에 대해 "완전한 자책골이었다"고 평가했다. 그는 "그 기지들은 미국 군대가 사용하는 미국 군사기지"라며 "일부 시설이 공동 운영되거나 해당 국가의 통제 하에 있더라도 본질은 변하지 않는다"고 했다

지난 2월 28일 미국과 이스라엘이 이란에 대한 전면적인 공습을 시작한 이후 유럽 주요국은 미국의 유럽 내 기지 사용을 잇따라 불허했다.

스페인은 로타와 모론에 있는 미·스페인 공동 운영 군사기지에 대해 "이란 전쟁 관련 작전에 사용되는 것을 불허한다"고 발표했다. 스페인은 한 발 더 나아가 미국 항공기의 영공 통과를 금지했다

이탈리아도 시칠리아 시고넬라 공군기지에서 미군 항공기의 급유를 허용하지 않았고, 프랑스는 원칙대로 미 항공기의 영공 통과를 사안별로 승인한다고 밝혔다.

미국의 최대 우방국인 영국도 초기에 인도양에 있는 디에고가르시아 기지를 미군이 사용하도록 허용하지 않다가 하루 뒤 '제한적 방어 목적'에만 사용할 수 있도록 승인했다.

한 외교관은 "나토 동맹국들이 호르무즈 해협에 군함을 파견하는 데 신중한 것은 이해할 수 있지만 군사기지 문제에 대한 판단 착오는 발트 국가들과 폴란드 등 다른 유럽 국가들까지 자극했다"고 말했다.

실제로 발트3국(에스토니아·라트비아·리투아니아)은 프랑스와 스페인의 행보에 대해 "나토의 근간을 흔드는 위험한 도박"이라고 비판했다. 이들 국가는 미국의 이란 공격을 지지한다는 입장을 밝혔다.

폴란드의 라도스와프 시코르스키 외무장관도 "미국 동맹에 대한 존중의 차원에서 호르무즈 해협의 안전한 확보를 위한 미국의 요청을 논의할 의향이 있다"고 밝혔다. 이는 서유럽 국가들의 비협조적인 태도와 대조됐다.

이들 국가들은 미군의 군사기지 접근까지 차단하는 것은 상호 방위 정신에 어긋난다며 기지 사용을 불허한 국가들이 국내 정치적 고려에 따라 과도한 조치를 내렸다고 보고 있다고 한다.

한편 트럼프 행정부는 나토에 대한 실망과 분노를 실제 행동에 옮기는 방안도 검토하고 있다는 보도도 이어지고 있다.

월스트리트저널(WSJ)과 로이터 통신 등 외신은 트럼프 행정부가 독일·스페인 등에 배치돼 있는 미군을 폴란드·루마니아·리투아니아 등 이란 전쟁 지원에 적극적이었던 국가들로 옮기는 방안을 검토하고 있다고 보도했다.

아예 유럽 주둔 미군 규모를 줄일 것이라는 관측도 제기되고 있다.

ihjang67@newspim.com