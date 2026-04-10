경남도, 농특산물 판로 개척·관광 자원 활성화 방안 모색

AI 핵심 요약beta
- 박완수 경남지사가 10일 산청군 농특산물 대제전 개막식에 참석했다.
- 산청 농특산물의 경쟁력을 칭찬하며 판로 개척 방안을 모색했다.
- 창녕군 유채꽃축제 개막식도 방문해 관광 자원 활성화를 논의했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
농업 소비 촉진과 경제 활성화 기대
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 박완수 지사가 10일 산청군과 창녕군을 잇따라 방문해 지역 농특산물 판로 개척과 관광 자원 활성화 방안을 모색했다고 밝혔다.
박 지사는 이날 오후 산청군 동의보감촌에서 열린 '2026 산청 농특산물 대제전' 개막식에서 "현장에서 확인한 산청 농특산물은 품질과 가치 측면에서 타 지역과 차별화된 경쟁력을 갖추고 있다"며 "이는 지리산의 청정 환경과 더불어 지역 농업인과 생산자들의 열정과 노력이 결합된 결과"라고 말했다.
이어 "산불과 수해 등 어려운 여건 속에서도 이를 극복하고 성과를 이뤄낸 것은 산청군민의 저력"이라며, "이번 대제전이 지역 농업의 경쟁력을 널리 알리는 계기가 되길 바란다"고 강조했다.
박 지사를 비롯해 산청군수 권한대행, 도·군의원, 생산자단체 및 농업인 등 1000여 명이 참석한 이날 개막식은 스타 농업인상 시상과 성공 기원 퍼포먼스 등으로 진행됐다.
현장에서는 약초, 벌꿀, 산나물 등 다양한 농특산물의 할인 판매와 체험 프로그램이 운영돼 지역 농산물 소비 촉진에 힘을 보탰다.
이어 박 지사는 이날 오후 7시 창녕군 남지읍 유채단지에서 열리는 '제21회 창녕 낙동강 유채꽃축제' 개막식 현장을 찾는다. 단일 면적 최대 규모(33만 평)를 자랑하는 창녕 유채꽃축제는 매년 100만 명 이상이 찾는 경남의 대표적 관광 자원이다.
news2349@newspim.com