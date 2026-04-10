경남도, 농특산물 판로 개척·관광 자원 활성화 방안 모색

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박완수, 산청 농특산물 대제전 참석

농업 소비 촉진과 경제 활성화 기대

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 박완수 지사가 10일 산청군과 창녕군을 잇따라 방문해 지역 농특산물 판로 개척과 관광 자원 활성화 방안을 모색했다고 밝혔다.

박완수 경남지사가 10일 오후 산청군 동의보감촌에서 열린 '2026 산청 농특산물 대제전' 개막식에서 격려사를 하고 있다.[사진=경남도] 2026.04.10

박 지사는 이날 오후 산청군 동의보감촌에서 열린 '2026 산청 농특산물 대제전' 개막식에서 "현장에서 확인한 산청 농특산물은 품질과 가치 측면에서 타 지역과 차별화된 경쟁력을 갖추고 있다"며 "이는 지리산의 청정 환경과 더불어 지역 농업인과 생산자들의 열정과 노력이 결합된 결과"라고 말했다.

이어 "산불과 수해 등 어려운 여건 속에서도 이를 극복하고 성과를 이뤄낸 것은 산청군민의 저력"이라며, "이번 대제전이 지역 농업의 경쟁력을 널리 알리는 계기가 되길 바란다"고 강조했다.

박 지사를 비롯해 산청군수 권한대행, 도·군의원, 생산자단체 및 농업인 등 1000여 명이 참석한 이날 개막식은 스타 농업인상 시상과 성공 기원 퍼포먼스 등으로 진행됐다.

현장에서는 약초, 벌꿀, 산나물 등 다양한 농특산물의 할인 판매와 체험 프로그램이 운영돼 지역 농산물 소비 촉진에 힘을 보탰다.

이어 박 지사는 이날 오후 7시 창녕군 남지읍 유채단지에서 열리는 '제21회 창녕 낙동강 유채꽃축제' 개막식 현장을 찾는다. 단일 면적 최대 규모(33만 평)를 자랑하는 창녕 유채꽃축제는 매년 100만 명 이상이 찾는 경남의 대표적 관광 자원이다.

news2349@newspim.com