韩朝野就1208亿元追加预算案达成一致

纽斯频通讯社首尔4月10日电 韩国朝野10日就2026年度第一次追加预算案达成一致，规模为26.2万亿韩元（约合人民币1208亿元）。双方当晚召开国会全体会议，对该预算案进行表决。

图为韩国朝野10日就政府编制的追加预算案达成一致。【图片=纽斯频通讯社】

据国会10日消息，朝野同意在维持政府原案总规模不变的前提下，在减额范围内对部分项目进行增额调整。此次追加预算重点围绕应对高油价、稳定民生和保障产业运行等方面。

在农业领域，新增农机油价联动补贴，并提高农林渔业免税柴油补贴标准，同时扩大沿海客运船燃料补贴和化肥补贴规模，相关增额约2000亿韩元。

在公共交通方面，政府将强化K-Pass补贴政策，定额型和返还型优惠比例均提高至约50%，并引入按时段差别化返还机制，相关预算增加约1000亿韩元。

在产业领域，为保障石化关键原料石脑油供应稳定，新增约2000亿韩元预算，扩大支持范围和规模。

针对此前争议较大的现金补贴和就业项目，双方达成折中方案。高油价补贴将继续面向收入下游70%群体发放，规模维持不变；短期就业项目虽有所调整，但未出现大幅削减。

此外，韩国政府还计划通过修改相关法规，对包车行业实施阶段性油价联动补贴，以缓解行业经营压力。

韩国执政党和在野党表示，在当前经济形势和外部环境不确定性上升的背景下，有必要通过预算措施稳定民生、应对风险。分析认为，此次追加预算体现出韩国政府在高油价压力下加强经济调节的政策取向。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社