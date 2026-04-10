'13개 의혹' 김병기, 이틀 만에 7차 경찰 출석…질문에 '묵묵부답'

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8일 5시간 30분 6차 조사...이틀만 재출석

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 공천헌금 수수 등 13개 의혹을 받고 있는 김병기 무소속 국회의원이 경찰에 출석해 7차 조사를 받고 있다.

서울경찰청 공공범죄수사대 10일 오후 뇌물수수 등 혐의를 받는 김 의원을 피의자 신분으로 불러 조사중이다. 지난 8일 6차 출석 이후 이틀만이다.

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = '13개 의혹'을 받는 김병기 무소속 국회의원이 10일 오후 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 7차 조사를 받기 위해 출석하고 있다. 2026.04.10 gdy10@newspim.com

이날 오후 1시 55분경 서울 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 출석한 김 의원은 '지금도 구속영장 신청 안될 거라 생각하는지', '계속 짧게 조사 받고 귀가하는데 수사 지연 비판에 대해 어떻게 생각하는지', '오늘도 허리 통증이 있는지', '오늘 조사가 마지막 조사라고 보는지' 등 질문에 아무 대답도 하지 않았다.

앞서 김 의원은 8일 6차 조사 출석 당시 '구속영장이 신청되면 불체포 특권을 포기할 건가'라는 질문에 "구속영장이 신청될 리가 있겠어요"라고 말했다. 약 5시간 30분 조사를 마치고 나올 때는 무죄 입증을 자신하느냐는 질문에 "무죄 입증 자신한다"고 짧게 대답했다.

현재 김 의원은 ▲공천 헌금 수수 ▲경찰 수사 무마 ▲자녀 편입 및 취업 청탁 ▲배우자 업무추진비 유용 의혹 ▲항공사 숙박권 수수 ▲쿠팡 오찬과 인사 불이익 요구 ▲대형병원 진료 특혜 등 13개 의혹을 받고 있다.

지난 6일 경찰은 김 의원의 가족이 병원 진료 특혜를 받았다는 의혹과 관련해 서울 동작구 보라매병원을 압수수색했다.

경찰은 김 의원의 의혹들 중 혐의 유무가 판단되는 일부 사건에 대해 먼저 결론을 낼 방침이다. 경찰이 김 의원 신병 확보에 나설 지도 관건이다.

gdy10@newspim.com