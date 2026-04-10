전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.04.10 (금)
KYD 디데이
정치 청와대·감사원

속보

더보기

李대통령 "기간제법이 실업 강제…민주노총, 사회적 대화 참여 부탁"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • 이재명 대통령이 10일 민주노총과 간담회에서 기간제법 개선 의지를 밝혔다.
  • 2년 초과 계약 금지로 실업 강제와 노동자 방치 문제를 지적했다.
  • 민주노총 사회적 대화 참여와 소상공인 단결권, AI 대응을 요청했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

10일 청와대에서 민주노총 지도부와 간담회
"기간제법 어떻게 해결할지 고민해야"
"소상공인 집단적 교섭 허용해야…노동자는 약자"
"AI 도입 걱정이 커…피할 수 없으니 대책 만들어야"

[서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령은 10일 비정규직을 고용할 경우 2년 뒤에는 정규직으로 의무 전환하게 규정한 기간제법에 대해 "아예 1년 11개월 딱 잘라서 절대로 2년 넘게 계약을 안 하니 오히려 실업을 강제하는 측면들이 있다"며 개선 의지를 강조했다.

이 대통령은 이날 청와대에서 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 지도부를 초청해 간담회를 하며 "(노동자를) 보호하자는 것이 (노동자) 방치를 강제하는 법안이 돼 버렸다"고 진단했다.

이재명 대통령이 10일 청와대에서 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 지도부를 초청해 간담회를 주재하면서 발언하고 있다. [사진=KTV ]

◆ 기간제법이 노동자 방치하는 현실 지적

이 대통령은 "2년이 지나면 정규직을 계약해야 한다는 조항만 보면 아주 그럴듯하다"면서도 "현실적으로 절대로 2년 넘게 계약하지 않는다. 이런 문제를 실용적으로 어떻게 해결할지도 고민해야 한다"고 거듭 강조했다.

특히 이 대통령은 "예를 들면 한 4~5년, 아니면 5년, 10년 쓸 부분도 1년 11개월만 쓴다"며 "그러고 쉬었다가 다시 또 1년 11개월 계약을 한다"고 지적했다.

이 대통령은 민주노총의 사회적 대화 참여도 요청했다.

이 대통령은 "민주노총이 사회적 대화에서 탈퇴한 지 오래됐는데 과거에 이용만 당하고 '들러리'만 섰던 화를 충분히 이해한다"면서도 "최소한 우리 정부 안에서는 그러지 않았으면 좋겠다"고 말했다.

이 대통령은 "아니면 어차피 이재명 대통령도 잠시 있다가 떠날 거니까 어차피 정부의 본질은 변하지 않는다고 생각해서 그런지 모르겠다"고 말했다.

이 대통령은 "신뢰라는 것은 쉽게 생기지 않는다. 우리 사회가 쌓아온 업보라는 생각이 든다"며 "우리 사회는 이제 합리적인 주장을 받아들일 준비도 돼 있고 충분히 그럴 만한 역량도 있다. 사회적 대화에도 한 번 고민을 적극적, 능동적, 긍정적으로 해주길 부탁드린다"고 요청했다.

이재명 대통령이 10일 청와대에서 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 지도부를 초청해 간담회를 주재하는 가운데 양경수 민주노총위원장이 발언하고 있다. [사진=KTV ]

◆ "소상공인, 최소한 단결권 허용해야 한다"

소상공인들의 집단 교섭권 필요성도 강조했다.

이 대통령은 "소상공인들도 집단적 교섭을 허용하고 최소한 단결권은 허용해야 한다"며 "사안별로 납품업체나 체인점, 지점끼리 집단적으로 교섭할 수 있는 기회를 줘야 한다"고 밝혔다. 

이 대통령은 "현재는 공정거래법에 의해 다 처벌되고 있는데 노동자들은 본질적으로 더 약자라서 노동조합의 조직률을 향상할 수 있도록 권장한다"며 "종전에는 노동자들이 무슨 조직 활동을 하면 '빨갱이' 취급하고 '공산당' 아니냐, 이런 식의 인식이 있었는데 그것도 극복해야 한다"고 말했다.

이재명 대통령이 10일 청와대에서 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 지도부를 초청해 간담회를 주재하고 있다. [사진=KTV ]

◆ "AI 도입, 노동계가 적극 대응해야"

인공지능(AI) 발달로 인한 일자리 대책도 논의했다. 이 대통령은 "AI 도입과 관련해 저도 걱정이 크다"며 "노동 현장에서는 정부가 밀어붙이는 걸 반노동적으로 보일 수도 있다"고 진단했다.

이 대통령은 "그런데 이건 피할 수가 없다. 피할 수 있냐고 하면 피할 수 없을 것"이라며 "그래서 대책을 만들어야 한다"고 밝혔다.

이 대통령은 "어떻게 하자는 연구를 노동계가 해야 한다"며 "현장에 있는 분들에게 대안이 있거나 부가적 대책이 있을 수 있을 것이고, 그것이 무엇인지 노동계가 논의를 해 주면 좋겠다"고 요청했다.

이 대통령은 "그렇게 하면 가능한 범위 안에서 최대한 수용해서 정부 정책으로 만들어 한꺼번에 시행하도록 하겠다"며 "숙련 노동을 로봇으로 대신하는 것은 노동자들의 협조나 관리 없이는 불가능하다. (노동계가) 회피할 게 아니라 오히려 적극적으로 대응해야 한다"고 말했다.

pcjay@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
국립정동극장 대표이사에 서승만 [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 최휘영 문화체육관광부 장관은 10일 서승만 씨를 재단법인 국립정동극장 대표이사에 임명하고 임명장을 수여했다. [서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 재단법인 국립정동극장 대표이사에 임명된 서승만 씨. [사진= 문체부] 2026.04.10 fineview@newspim.com 서승만 신임 대표이사는 방송·공연 연출·극장 운영 분야를 두루 거친 공연예술·콘텐츠 기획 전문가다. 국민대학교에서 연극영화·영상미디어 학·석사 학위를 취득하고 행정학 박사 학위까지 받았다. 극단 상상나눔 대표, 소극장 상상나눔씨어터 대표를 지냈으며, 사단법인 국민안전문화협회 회장, 한국공공관리학회 홍보위원장, 행정안전부 홍보대사 등 공공 영역에서도 폭넓게 활동했다. 마당놀이 '온달아 평강아'·'뺑파전', 뮤지컬 '노노이야기'·'터널' 등을 직접 연출한 무대 현장 경험도 갖췄다. 최휘영 장관은 "신임 대표이사가 그간 축적한 현장 경험과 홍보 역량을 바탕으로 국립정동극장의 관광 자원으로서 역할을 강화하고, 우수한 공연을 국내 관객을 넘어 세계에 알리는 데 핵심적인 역할을 해주길 기대한다"고 말했다. 서 대표이사의 임기는 3년이다. 국립정동극장은 한국 최초 근대식 극장인 원각사 복원을 설립 이념으로 1997년 문을 연 재단법인이다. 전통공연 예술작품의 제작·공연과 국내외 교류를 주요 사업으로 삼아왔으며, 최근에는 전통연희·연극·뮤지컬 등 정동길의 근현대 문화유산을 토대로 서울 도심을 대표하는 공연을 선보이고 있다. fineview@newspim.com 2026-04-10 14:55
사진
이란, 호르무즈 기뢰 해역 지도 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)가 호르무즈 해협에 기뢰를 부설한 해역의 지도를 공개했다고 해사 전문 매체 로이즈 리스트와 알자지라 등이 9일(현지시간) 보도했다. 공개된 지도에 따르면 혁명수비대 해군은 해협 남쪽 절반에 해당하는 사각형 구역을 위험 해역으로 지정했다. 선박은 이란 당국의 사전 허가를 받아 북쪽 항로로만 통과할 수 있다. 이란 혁명수비대가 9일(현지시간) 공개한 호르무즈 해협 기뢰 부설 해역 지도. [사진=이란 누르뉴스] 구체적으로 혁명수비대 해군은 "해상 안전 원칙 준수 및 해군 기뢰와의 충돌 방지를 위해, 혁명수비대 해군과의 사전 협조 하에 추후 공지 시까지 첨부 지도에 따른 아래의 대체 항로를 이용할 것을 요구한다"면서 입항 항로는 오만만에서 북쪽 라라크섬 방향으로 진행 후 페르시아만으로 계속 진입하고, 출항 항로의 경우 페르시아만에서 라라크섬 남쪽을 경유한 후 오만만으로 향해야 한다고 안내했다.   미국과 이란의 휴전 합의에도 해협 통행은 사실상 막힌 상태다. 블룸버그통신에 따르면 8일부터 9일 오전까지 해협을 통과한 선박은 이란 연계 선박 7척에 불과했다. 평소 하루 양방향 통행량인 135척과 비교하면 사실상 봉쇄 수준이다. 이란 항만해양청도 기뢰 위협을 이유로 선박용 안전 항로 2개를 별도로 공식 지정했다. 이란 외무부 부장관은 영국 ITV와의 인터뷰에서 "어떤 선박이든 항행할 수 있다"면서도 이란 군과의 사전 교신이 필요하다고 밝혔다. 이란의 허가 요구가 확인되자 통과를 시도하려던 유조선 한 척이 계획을 취소한 것으로 알려졌다. 아랍에미리트(UAE) 최대 석유기업 아부다비국영석유공사(ADNOC)의 술탄 알 자베르 최고경영자(CEO)는 "호르무즈 해협은 열려 있지 않다"며 "접근이 제한되고, 조건부로 통제되고 있다"고 잘라 말했다. 국제해사기구(IMO)의 아르세니오 도밍게스 사무총장은 이란이 통행료 징수 체계를 영구화하려는 움직임에 대해 "국제 관행에 맞지 않는 별도의 메커니즘으로, 받아들일 수 없다"고 비판했다. EOS 리스크그룹의 마틴 켈리 자문실장은 기뢰 부설이 확인될 경우 해협 정상화까지 "최소 수개월이 걸릴 것"이라고 경고했다. 세계 석유·액화천연가스(LNG) 공급량의 약 5분의 1이 통과하는 이 해협의 봉쇄가 장기화될 경우 글로벌 에너지 시장에 미치는 충격은 상당할 것으로 전망된다. wonjc6@newspim.com   2026-04-10 08:42

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동