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2026.04.10 (금)
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[인터뷰] 석호현 화성시장 예비후보 "16년 정체된 화성 경제 살리는 '구원투수' 될 것"(영상)

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  • 뉴스핌이 10일 국민의힘 석호현 화성특례시장 예비후보와 인터뷰했다.
  • 학촌유치원 설립 경험으로 현장 중심 독종 행정을 강조했다.
  • 열매통장과 4개 구청 신설로 민생 경제 회복과 행정 효율화를 약속했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

32년 교육 외길 '인성 교육 전문가'..."아이 행복이 도시 경쟁력의 척도"
"답은 현장에 있다"...11년 험지 지킨 '독종 끈기'로 화성 특례시 완성할 것

[화성=뉴스핌] 김가현 기자 = 뉴스핌 경기남부취재본부는 10일 국민의힘 화성특례시장 석호현 예비후보와의 심층 인터뷰를 통해 ▲학촌유치원 설립이 기른 교육 철학▲16년 민주당 집권에 대한 비판과 대안▲중앙 정치 네트워크를 활용한 실물 경제 노하우▲화성 민생 경제 회복을 위한 '열매통장' 전략▲현장 중심의 4개 구청 신설 계획▲향후 정치적 비전과 목표 등을 종합 정리했다.

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = "16년이라는 긴 시간 동안 화성은 정체돼 있었습니다. 고인 물을 퍼내고 새로운 깨끗한 물로 화성의 새 엔진을 켜야 합니다. 그것이 제자가 기자가 되어 돌아온 오늘, 제가 약속하는 화성의 미래입니다." 2026.04.10 beignn@newspim.com

석 예비후보의 인생을 관통하는 키워드는 '성실'과 '현장'이다. 1994년 척박한 환경에서 학촌유치원을 세우고 30년 넘게 아이들의 성장을 지켜본 경험은 그에게 어떤 위기에도 굴하지 않는 '독종' 같은 끈기를 선물했다.

그는 인터뷰에서 "지금도 해결해야 할 과제가 생기면 반드시 현장에 가서 직접 눈으로 확인해야 직성이 풀린다"며 "이러한 현장 중심의 사고방식이 의정 활동에 녹아든다면 탁상행정이 아닌 시민들이 피부로 느끼는 실질적인 변화를 만들어낼 수 있을 것"이라고 자신했다.

석 예비후보는 국민소통위원회 부위원장으로서 중앙 정부와 당 지도부를 잇는 가교 역할을 하고 있다. 11년 넘게 화성이라는 '험지'를 지켜온 그의 날카로운 감각은 이제 화성시의 민생 경제 회복을 향하고 있다.

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 =석호현 예비후보는 자신을 '현장 소통 전문가'라 정의하며 교육자적 세심함을 시정에 녹여내겠다는 강한 자신감을 드러냈다. 2026.04.10 beignn@newspim.com

그는 "시민들의 고충을 해결하고 삶의 질을 높이는 근간은 결국 경제가 살아나야 가능하다"며 "중앙의 힘을 끌어올 수 있는 전문가로서 화성시 소상공인과 자영업자들에게 실질적인 힘이 되는 의정활동을 펼치겠다"는 포부를 밝혔다. 특히 그는 자신을 화성 경제의 '구원투수'라 칭하며 0~18세 열매통장 등 실효성 있는 경제 정책 수립을 약속했다.

이번 선거에 임하는 석 예비후보의 목표는 명확하다. 시민들의 삶에 안정을 더하고 화성의 지속 가능한 미래를 위한 든든한 초석을 놓는 것이다.

그는 인터뷰 말미에서 "시민들을 위해 더욱 노력하겠다는 말은 누구나 할 수 있지만 그것을 결과로 만들어내는 것은 다른 문제"라며 "말뿐인 약속이 아닌, 현장에서 발로 뛰며 낸 성과로 시민들의 선택이 틀리지 않았음을 증명하겠다"고 강조했다.

[뉴스핌 경기남부 취재본부 '10분만' - 국민의힘 석호현 화성특례시장 예비후보]

"결과로 가치를 증명하는 현장 전문가가 되겠습니다."

- 학촌유치원 설립 경험이 정치 철학에 미친 영향은

▲ 1994년부터 유아 교육 현장을 지키며 '인성'과 '현장 중심'의 사고를 체득했습니다. 아이들의 끼를 살려주는 교육이 중요하듯, 시민 개개인의 역량이 발휘되는 도시를 만드는 것이 제 지론입니다. 탁상행정이 아닌 발로 뛰는 '독종 행정'의 뿌리가 바로 이 교육 현장에 있습니다.

- 국민소통위 부위원장으로서 지켜온 원칙은

▲ '신의'와 '책임'입니다. 정치는 수많은 시민의 생계가 달린 일입니다. 중앙당과 정부를 잇는 소통 창구로서 위기 상황일수록 현장을 지키고 약속을 이행하는 책임감이 중요합니다. 이 책임감을 이제 화성 시정을 위해 쓰겠습니다.

- 자신을 '현장 소통 전문가'라 정의하는 이유는

▲ 책상 위 데이터가 아니라, 실제 현장에서 시민들이 무엇 때문에 힘들어하는지를 몸소 겪어왔기 때문입니다. 30년 교육 현장의 관록과 중앙 정치의 네트워크를 결합해 실질적인 지역 경제 활성화를 이끌 자신감이 있습니다.

- 화성 경제의 '구원투수'로서 가장 시급한 과제는

▲ 0세부터 18세까지의 '열매통장'과 '24시간 돌봄 시설' 구축입니다. 단순히 일회성 지원에 그치지 않고 아이를 키우는 부모들이 안심하고 경제 활동을 할 수 있는 자생적 인프라를 만드는 것이 시급합니다.

- 현장에서 체감한 화성 행정의 아쉬운 점(GAP)은

▲ 16년 장기 집권으로 인해 시민의 목소리가 정책에 도달하는 속도가 너무 느려졌습니다. '현장에 답이 있다'는 신념으로 4개 구청 신설을 통해 행정 절차를 간소화하고 시민과 행정 사이의 간극을 좁히는 가교 역할을 하겠습니다.

- 왜 지금 '화성시장'인가

▲ 화성은 지금 100만 특례시라는 중대한 변화의 시기에 있습니다. 이 시기에 필요한 사람은 화려한 말잔치가 아닌, 검증된 실무 능력과 끈기를 가진 사람입니다. 32년 교육과 정치로 다져진 제 역량을 화성의 안정과 미래를 위해 쏟아부어야 할 때라고 판단했습니다.

-2026년 지방선거에 임하는 각오와 비전은

▲ '결과로 말하는 시장'이 되겠습니다. 중앙 정치의 감각을 시정에 이식해 화성시의 효율성을 높이고 소상공인이 웃고 청년들이 미래를 꿈꾸는 화성을 만들겠습니다. 성실함 하나로 유치원을 일궈온 그 마음으로 화성의 미래를 위해 끝까지 달리겠습니다.

beignn@newspim.com

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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