[인터뷰] 석호현 화성시장 예비후보 "16년 정체된 화성 경제 살리는 '구원투수' 될 것"(영상)

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌이 10일 국민의힘 석호현 화성특례시장 예비후보와 인터뷰했다.
- 학촌유치원 설립 경험으로 현장 중심 독종 행정을 강조했다.
- 열매통장과 4개 구청 신설로 민생 경제 회복과 행정 효율화를 약속했다.
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"답은 현장에 있다"...11년 험지 지킨 '독종 끈기'로 화성 특례시 완성할 것
[화성=뉴스핌] 김가현 기자 = 뉴스핌 경기남부취재본부는 10일 국민의힘 화성특례시장 석호현 예비후보와의 심층 인터뷰를 통해 ▲학촌유치원 설립이 기른 교육 철학▲16년 민주당 집권에 대한 비판과 대안▲중앙 정치 네트워크를 활용한 실물 경제 노하우▲화성 민생 경제 회복을 위한 '열매통장' 전략▲현장 중심의 4개 구청 신설 계획▲향후 정치적 비전과 목표 등을 종합 정리했다.
석 예비후보의 인생을 관통하는 키워드는 '성실'과 '현장'이다. 1994년 척박한 환경에서 학촌유치원을 세우고 30년 넘게 아이들의 성장을 지켜본 경험은 그에게 어떤 위기에도 굴하지 않는 '독종' 같은 끈기를 선물했다.
그는 인터뷰에서 "지금도 해결해야 할 과제가 생기면 반드시 현장에 가서 직접 눈으로 확인해야 직성이 풀린다"며 "이러한 현장 중심의 사고방식이 의정 활동에 녹아든다면 탁상행정이 아닌 시민들이 피부로 느끼는 실질적인 변화를 만들어낼 수 있을 것"이라고 자신했다.
석 예비후보는 국민소통위원회 부위원장으로서 중앙 정부와 당 지도부를 잇는 가교 역할을 하고 있다. 11년 넘게 화성이라는 '험지'를 지켜온 그의 날카로운 감각은 이제 화성시의 민생 경제 회복을 향하고 있다.
그는 "시민들의 고충을 해결하고 삶의 질을 높이는 근간은 결국 경제가 살아나야 가능하다"며 "중앙의 힘을 끌어올 수 있는 전문가로서 화성시 소상공인과 자영업자들에게 실질적인 힘이 되는 의정활동을 펼치겠다"는 포부를 밝혔다. 특히 그는 자신을 화성 경제의 '구원투수'라 칭하며 0~18세 열매통장 등 실효성 있는 경제 정책 수립을 약속했다.
이번 선거에 임하는 석 예비후보의 목표는 명확하다. 시민들의 삶에 안정을 더하고 화성의 지속 가능한 미래를 위한 든든한 초석을 놓는 것이다.
그는 인터뷰 말미에서 "시민들을 위해 더욱 노력하겠다는 말은 누구나 할 수 있지만 그것을 결과로 만들어내는 것은 다른 문제"라며 "말뿐인 약속이 아닌, 현장에서 발로 뛰며 낸 성과로 시민들의 선택이 틀리지 않았음을 증명하겠다"고 강조했다.
[뉴스핌 경기남부 취재본부 '10분만' - 국민의힘 석호현 화성특례시장 예비후보]
"결과로 가치를 증명하는 현장 전문가가 되겠습니다."
- 학촌유치원 설립 경험이 정치 철학에 미친 영향은
▲ 1994년부터 유아 교육 현장을 지키며 '인성'과 '현장 중심'의 사고를 체득했습니다. 아이들의 끼를 살려주는 교육이 중요하듯, 시민 개개인의 역량이 발휘되는 도시를 만드는 것이 제 지론입니다. 탁상행정이 아닌 발로 뛰는 '독종 행정'의 뿌리가 바로 이 교육 현장에 있습니다.
- 국민소통위 부위원장으로서 지켜온 원칙은
▲ '신의'와 '책임'입니다. 정치는 수많은 시민의 생계가 달린 일입니다. 중앙당과 정부를 잇는 소통 창구로서 위기 상황일수록 현장을 지키고 약속을 이행하는 책임감이 중요합니다. 이 책임감을 이제 화성 시정을 위해 쓰겠습니다.
- 자신을 '현장 소통 전문가'라 정의하는 이유는
▲ 책상 위 데이터가 아니라, 실제 현장에서 시민들이 무엇 때문에 힘들어하는지를 몸소 겪어왔기 때문입니다. 30년 교육 현장의 관록과 중앙 정치의 네트워크를 결합해 실질적인 지역 경제 활성화를 이끌 자신감이 있습니다.
- 화성 경제의 '구원투수'로서 가장 시급한 과제는
▲ 0세부터 18세까지의 '열매통장'과 '24시간 돌봄 시설' 구축입니다. 단순히 일회성 지원에 그치지 않고 아이를 키우는 부모들이 안심하고 경제 활동을 할 수 있는 자생적 인프라를 만드는 것이 시급합니다.
- 현장에서 체감한 화성 행정의 아쉬운 점(GAP)은
▲ 16년 장기 집권으로 인해 시민의 목소리가 정책에 도달하는 속도가 너무 느려졌습니다. '현장에 답이 있다'는 신념으로 4개 구청 신설을 통해 행정 절차를 간소화하고 시민과 행정 사이의 간극을 좁히는 가교 역할을 하겠습니다.
- 왜 지금 '화성시장'인가
▲ 화성은 지금 100만 특례시라는 중대한 변화의 시기에 있습니다. 이 시기에 필요한 사람은 화려한 말잔치가 아닌, 검증된 실무 능력과 끈기를 가진 사람입니다. 32년 교육과 정치로 다져진 제 역량을 화성의 안정과 미래를 위해 쏟아부어야 할 때라고 판단했습니다.
-2026년 지방선거에 임하는 각오와 비전은
▲ '결과로 말하는 시장'이 되겠습니다. 중앙 정치의 감각을 시정에 이식해 화성시의 효율성을 높이고 소상공인이 웃고 청년들이 미래를 꿈꾸는 화성을 만들겠습니다. 성실함 하나로 유치원을 일궈온 그 마음으로 화성의 미래를 위해 끝까지 달리겠습니다.
beignn@newspim.com