주진우, 전재수 통일교 의혹 수사 결과 반발…"특검 도입 재조사해야"

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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 합동수사본부가 더불어민주당 전재수 의원의 통일교 금품수수 의혹에 대해 무혐의 결론을 내리자, 국민의힘 주진우 의원이 반발하며 특검 도입을 요구했다.

주 의원은 10일 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "어제는 전재수 의원을 민주당 후보로 확정해 주고 오늘은 공소시효 지났다며 면죄부를 줬다"고 비판했다.

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 주진우 의원이 10일 오전 11시 30분 부산시의회 3층 브리핑룸에서 합동수사본부가 더불어민주당 전재수 의원의 통일교 금품수수 의혹에 대해 무혐의 결론과 관련해 기자회견을 하고 있다. 2026.04.10

그는 "전 의원이 천정궁에 방문하지 않았고 시계를 받지 않았다는 허위사실 공표 혐의는 내가 고발한 사안"이라며 "국민이 가장 궁금해하는 부분인데 수사 결과 발표문에서 빠졌다"고 지적했다.

그러면서 "허위사실 공표는 공소시효가 남았고 사실관계도 드러났다. 즉시 기소가 가능하다"며 "현금 4000만 원과 불가리 시계 관련 부분은 왜 제대로 수사하지 않았는가"라고 따졌다.

전 의원 측 보좌진의 증거인멸 의혹도 제기했다. 그는 "부산 당협 사무실의 PC가 훼손된 채 발견됐고, 국회 의원회관 사무실에서는 문서를 세단기로 파기하는 장면이 목격됐다"며 "보좌진이 독자적으로 그런 행동을 했다는 건 납득하기 어렵다"고 말했다.

주 의원은 "통일교가 전재수 의원의 책 1000만 원어치를 구입한 것도 로비성 거래"라면서 "야당이 추천하는 특검을 도입해 의혹 전반을 재조사해야 한다"고 목소리를 높였다. 이어 "지금은 말이 아니라 일할 때"라면서 "부산 시민과 함께 해양수도 부산을 완성하겠다"고 덧붙였다.

ndh4000@newspim.com