[MLB] 2026 선수 평균연봉 78억원 '역대 최고'…소토 914억원 1위

구단 총연봉 1위는 5205억원 메츠... 다저스-양키스 뒤이어

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026시즌 빅리그 선수 평균 연봉이 78억원을 넘어 역대 최고치를 경신했다. AP통신에 따르면 2026시즌 개막일 기준 로스터와 부상자 명단에 포함된 942명의 평균 연봉은 533만5966달러, 우리 돈 약 78억8700만원이다. 2025시즌 초 집계된 516만245달러보다 3.4% 올랐다.

프로 스포츠답게 선수 간 격차는 여전하다. 상위 50명의 선수가 전체 연봉의 30%를 가져가고 상위 100명은 49%를 차지한다. 1년 새 각각 1%포인트씩 더 늘었다. 3000만달러(약 443억원) 이상을 받는 선수는 19명, 2000만달러 이상은 74명으로 각각 4명, 6명 증가했다. 반대로 1000만달러 이상 연봉자는 177명에서 168명으로 줄어 '슈퍼스타 쏠림'이 더 심해졌다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 후안 소토. [사진=로이터] 2026.04.10 psoq1337@newspim.com

선수 개인 기준 '연봉 왕'은 '1조원의 사나이' 후안 소토다. 메츠와 초대형 장기계약을 맺은 소토는 올해만 6190만달러(약 915억원)을 받는다. 양키스의 코디 벨린저가 4250만달러(약 628억원)로 2위, 잭 휠러(필라델피아)와 보 비셰트(메츠)가 나란히 4200만달러(약 621억원)로 공동 3위를 이뤘다. 토론토의 블라디미르 게레로 주니어가 4020만달러(약 594억원)로 5위에 올랐다.

구단별 지갑도 양극화가 뚜렷하다. 소토의 소속팀 뉴욕 메츠가 3억5200만달러(약 5205억원)로 4년 연속 총연봉 1위를 지켰다. 월드시리즈 2연패 LA 다저스는 3억1660만달러로 2위에 올랐다. 다만 오타니 쇼헤이를 포함한 9명의 연봉을 지급 유예(디퍼) 방식으로 나눠주는 탓에 회계상 총액이 줄어든 것일 뿐, 디퍼를 반영하지 않으면 다저스의 연봉 총액은 3억9520만달러에 이른다. 뒤이어 뉴욕 양키스(2억9270만달러), 필라델피아 필리스(2억8200만달러), 토론토 블루제이스(2억6900만달러)다.

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