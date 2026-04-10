중부발전, 390MW 규모 신안우이 해상풍력 시동…총사업비 3.4조 규모

AI 핵심 요약beta
- 한국중부발전은 9일 신안우이 해상풍력 PF 금융약정을 체결했다.
- 89조원 규모로 국내 최대 해상풍력 사업이며 2029년 상업운전 목표다.
- 주민 참여형 모델로 지역 경제 활성화와 무탄소 에너지 확대에 기여한다.
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국내 최초 15MW급 대형 터빈 도입
[세종=뉴스핌] 최영수 선임기자·김하영 인턴기자 = 한국중부발전(사장 이영조)이 2.89조원 규모의 신안우이 해상풍력 PF 금융약정을 체결했다.
중부발전은 지난 9일 한국산업은행 본점에서 '신안우이 해상풍력 발전사업'의 프로젝트 파이낸싱(PF) 금융약정을 체결했다.
본 사업은 2.89조원의 재원 조달로 국내 해상풍력 사업 중 역대 최대 규모이다. 이번 금융 조달 성공으로 이달 착공 예정된 해상공사 공정 등 전체 공정도 순조롭게 진행될 예정이며 2029년 상업 운전을 목표로 하고 있다.
총사업비 3.4조원이 투입되는 신안우이 해상풍력은 전남 신안군 우이도 남측 해상에 건설되는 390MW 규모의 대규모 해상풍력 단지다.
신안우이 해상풍력 사업은 4인 가구 기준 약 29만 가구에 전력을 공급할 수 있는 대규모 발전사업으로, 이곳에서 생산된 청정에너지는 지방 첨단 산업단지에 공급될 예정이다.
특히 이번 사업은 어업인과 지역 주민이 조합을 구성하여 직접 투자하고 이익을 공유하는 '주민 참여형 사업' 모델을 적용하여 지역 경제 활성화에 지속적으로 기여할 예정이다.
해당 사업은 이러한 공공성을 인정받아 7500억원 규모의 국민성장펀드 1호 투자 사업으로 선정된 바 있다.
또한 본 사업은 전략적 투자자로서 발전공기업인 한국중부발전과 함께 한화오션, SK이터닉스, 현대건설이 참여해 하부 구조물 등 주요 기자재 공급의 전반을 국내 기업이 담당한다.
아울러 이번 사업을 위해 국내 최초로 건조되는 국산 15MW급 해상풍력터빈 설치선(WTIV)은 향후 국내 해상풍력 건설 및 유지보수 시장에서 핵심적인 역할을 맡게 된다.
이번 금융약정 체결을 통해 중부발전은 국내 최초의 15MW급 대형 터빈이 도입된 대규모 해상풍력 단지 운영에 참여하게 됐다. 이를 통해 2040년까지 무탄소 에너지 발전비중 60%, 온실가스 감축률 70%라는 중장기 목표 달성에도 탄력이 붙을 전망이다.
이어 대규모 해상풍력 발전단지 운영 및 금융 조달 경험을 축적함으로써 재생에너지 개발사 및 해상풍력 선도 기업으로서의 역량도 한층 강화될 전망이다.
이영조 한국중부발전 사장은 "신안우이 발전사업은 중동 전쟁으로 촉발된 에너지 위기 상황에서 친환경 재생에너지로의 전환을 위해 추진하는 국내 최대 규모의 해상풍력 프로젝트라는 점에서 의미가 크다"며 "한국중부발전이 25년간의 대규모 해상풍력 운영을 최초로 맡게 되는 만큼 국내 해상풍력 활성화에 기여하겠다"고 밝혔다.
gkdud9387@newspim.com