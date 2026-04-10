시흥 삼립 공장서 또 안전사고...근로자 2명 '손가락 절단'

AI 핵심 요약beta
- 10일 오전 SPC 삼립 시화공장에서 근로자 2명 손가락이 절단됐다.
- 컨베이어 벨트 센서 교체 중 발생해 경찰이 수사에 착수했다.
- 공장은 최근 사망사고와 화재 등 반복돼 안전 비판이 거세다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
지난해 사망 사고·올해 대형 화재 발생했던 곳...연이은 안전관리 부실 '도마'
[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 10일 오전 경기 시흥시에 위치한 SPC 삼립 시화공장에서 근로자 2명의 손가락이 절단되는 중대 사고가 발생해 경찰이 수사에 착수했다. 해당 공장은 과거에도 사망 사고와 대형 화재가 잇따랐던 곳이어서 안전 관리 체계에 대한 비판이 거세질 전망이다.
경찰과 소방당국 등에 따르면 이날 0시 19분경 시흥시 소재 삼립 시화공장에서 작업 중이던 근로자들의 손가락이 기계에 절단됐다는 신고가 접수됐다.
사고는 공장 내 컨베이어 벨트의 센서를 교체하는 작업 과정에서 발생한 것으로 파악됐다. 이 사고로 20대 근로자 A씨는 왼손 중지와 약지가, 30대 근로자 B씨는 오른손 엄지손가락 일부가 각각 절단되는 중상을 입었다.
신고를 받고 출동한 소방 당국은 응급처치 후 부상자들을 즉시 인근 병원으로 이송했으며, 고용노동부와 경찰에 사고 내용을 통보했다.
경찰은 사고 직후 현장에 출동해 정밀 조사를 벌이고 있다. 특히 사고 현장을 비추는 CCTV 영상을 확보해 당시 작업 공정에서 안전 수칙이 제대로 준수됐는지, 기계 오작동 여부 등을 집중 분석 중이다.
한편, 이번 사고가 발생한 공장은 최근 1년 사이 인명 피해가 동반된 대형 사고가 반복적으로 발생했던 곳이다.
지난 2025년 5월에 50대 여성 근로자가 기계 안쪽에서 윤활유 작업 중 끼임 사고로 사망하는 비극이 발생했으며, 올해 2월에는 공장 내 대형 화재가 발생해 근로자 3명이 연기를 흡입해 다치고, 현장에 있던 근로자 500여 명이 긴급 대피했다.
1141world@newspim.com