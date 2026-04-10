카카오엔터, '21세기 대군부인' 팬 커뮤니티 오픈…글로벌 팬 소통 강화

AI 핵심 요약beta
- 카카오엔터테인먼트가 10일 베리즈에 '21세기 대군부인' 팬 커뮤니티를 오픈한다.
- 아이유와 변우석 주연의 로맨스 드라마로 전 세계 팬 관심이 폭발한다.
- 콘텐츠 공유와 AI 리포트로 팬 소통과 재미를 확대한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 카카오엔터테인먼트가 글로벌 K컬처 팬 플랫폼 베리즈를 통해 21세기 대군부인의 공식 팬 커뮤니티를 오픈, 전 세계 팬들과의 본격적인 소통 확대에 나선다.
카카오엔터테인먼트는 글로벌 K컬처 팬 플랫폼 베리즈에 MBC 새 금토드라마 '21세기 대군부인'의 공식 팬 커뮤니티를 10일 오후 2시 오픈한다고 밝혔다.
'21세기 대군부인'은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 가진 재벌이지만 신분이 평민이라 짜증스러운 성희주(아이유)와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 이안대군(변우석)의 운명 개척 신분 타파 로맨스다.
아이유는 재력과 미모, 탁월한 경영 능력까지 다 가졌지만, 평민, 서출이라는 신분의 한계에 부딪힌 성희주 역을, 변우석은 타고난 기품과 강인한 성격으로 국민들이 가장 사랑하는 왕족이지만 왕실의 차남인 탓에 자신을 숨기고 살아온 이안대군 역을 맡았다. 계약 결혼으로 시작해 깊어지는 두 사람의 로맨스와 특급 케미스트리에, 전 세계 팬들의 폭발적인 관심이 쏟아지며 올해 최고의 기대작으로 손꼽히고 있다.
글로벌 팬들의 높은 관심 속에 문을 여는 베리즈 팬 커뮤니티에서는 다양한 콘텐츠와 서비스로, 팬들이 서로 소통하며 작품의 재미를 200% 확장할 수 있을 전망이다. 작품 속 장면과 대사, 인물 관계에 대한 감상을 실시간으로 나누고 감정을 공유하며 그들만의 이야기를 만들어갈 예정. 촬영 현장 분위기를 엿볼 수 있는 비하인드 컷과 회차별 명장면 등 다양한 콘텐츠들도 공개되어, 작품을 보다 입체적으로 즐길 수 있을 계획이다.
또한 커뮤니티 내 '본방 사수 게시판'을 통해 회차별 본방송 시간에 맞춰 '21세기 대군부인'을 함께 시청하며 실시간으로 소통할 수 있다. 팬들의 주요 반응과 특징적인 포인트를 한눈에 요약해 보여주는 'AI 댓글리포트'를 통해 팬들이 무엇에 열광하고, 어떤 장면에 몰입했는지를 보다 직관적으로 확인하고, 공감을 증폭하며 풍성한 재미를 전한다.
또한 드라마 관련 이미지와 팬아트를 자유롭게 공유하는 '짤줍' 공간도 운영된다. 팬들은 작품 속 인물과 서사를 자신만의 방식으로 재해석하고, 서로의 창작물을 공유하며 커뮤니티 안에서 또 다른 즐거움을 이어갈 수 있다.
moonddo00@newspim.com