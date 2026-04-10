큐티 스트리트, '귀엽기만 하면 안 되나요?' 한국어 버전 발매

AI 핵심 요약beta
- 일본 아이돌 그룹 큐티 스트리트가 10일 한국 팬 위해 대표곡 한국어 버전 발매했다.
- SNS 챌린지 열풍 주도한 원곡 에너지 유지하며 한국어로 정교 개사했다.
- 내한 콘서트 성원 보답하며 7월 재내한 공연 앞두고 팬 열기 달군다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 일본 Z세대 대표 아이돌 그룹 큐티 스트리트가 한국 팬들을 위해 대표곡 '귀엽기만 하면 안 되나요?'의 한국어 버전을 정식 발매했다.
라이브 엔터테인먼트 브랜드 리벳에 따르면, 큐티 스트리트는 오늘(10일) 자정 각종 온라인 음원 사이트를 통해 '귀엽기만 하면 안 되나요?' 한국어 버전을 정식 발매했다.
'귀엽기만 하면 안 되나요?'는 틱톡을 비롯한 주요 SNS 플랫폼에서 챌린지 열풍을 주도하며 큐티 스트리트를 J-팝의 새로운 아이콘으로 등극시킨 곡이다. 하라주쿠 특유의 키치하고 귀여운 감성과 중독성 강한 멜로디가 특징으로, 이번 한국어 버전은 원곡의 에너지를 유지하면서도 한국 팬들이 더욱 친숙하게 즐길 수 있도록 정교한 개사 과정을 거쳐 완성됐다.
특히 이번 음원 발매는 지난달 진행된 큐티 스트리트의 첫 단독 내한 콘서트와 Mnet '엠카운트다운' 출연 당시 보여준 한국 팬들의 폭발적인 성원에 보답하기 위해 기획됐다. 당시 방송에서 한국어 가사로 무대를 선보여 화제를 모았던 멤버들은 정식 음원을 통해 다시 한번 국내 팬들의 귓가를 사로잡을 예정이다.
데뷔와 동시에 글로벌 Z세대의 전폭적인 지지를 받으며 '카와이 문화'의 선두주자로 우뚝 선 큐티 스트리트. 오는 7월 25일과 26일 세종대학교 대양홀에서 열리는 초고속 재내한 공연을 앞두고 발표된 이번 한국어 음원은 공연을 기다리는 팬들의 열기를 한층 더 뜨겁게 달굴 것으로 보인다.
한편, 큐티 스트리트의 '귀엽기만 하면 안 되나요?' 한국어 버전은 10일 자정부터 각종 온라인 음원 사이트에서 감상할 수 있다
moonddo00@newspim.com