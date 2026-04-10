부산시, 시민참여 러닝축제 '부스럭데이 부기런'…부기 데뷔 5주년 기념

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 10일 11일 부기 데뷔 5주년 행사 개최를 밝혔다.
- 부스럭데이 부기런은 러닝과 마켓, 체험, 디제잉파티로 구성했다.
- 부기런은 5.7㎞와 2㎞ 코스로 가족 참여를 유도한다.
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부기 팬클럽·협업 축제 지속 확대
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 오는 11일 해운대 영화의전 전당 야외광장에서 시 소통 캐릭터 '부기' 데뷔 5주년을 맞아 시민 참여 러닝 행사 '2026 부스럭데이 부기런'을 개최한다고 10일 밝혔다.
'부스럭데이'는 부기의 생일(4월 16일)을 기념해 마련한 시민 축제로, 부기 팬클럽 명칭인 '부스러기'에서 이름을 땄다. 시는 부기와 시민이 함께 즐기는 참여형 콘텐츠로 정착시킨다는 계획이다.
행사는 낮 12시부터 오후 4시까지 진행되며, 참가자에게는 티셔츠와 완보 메달, 플로깅백, 생수 등 기념품이 제공된다.
주요 프로그램은 ▲부기와 함께 뛰는 러닝 프로그램 '부기런' ▲굿즈 판매 부스 '부기 마켓' ▲타투 스티커·바람개비 만들기 체험 ▲DJ 세포가 참여하는 디제잉파티 등으로 구성됐다.
'부기런'은 일반 러닝(5.7㎞, 90명)과 슬로우조깅(2㎞, 230명)으로 구분해 초보자부터 가족단위 참가자까지 부담 없이 참여할 수 있게 했다. 코스는 영화의전당을 출발해 수영강변과 APEC 나루공원을 순환한다.
최근 인기인 '펀러닝(Fun Running)' 요소를 반영해, 참가자가 달리며 샤케라또 재료가 든 키트를 흔들어 완주지점에서 커피 음료를 완성하는 색다른 체험도 준비했다.
디제잉파티에서는 남녀노소 친숙한 동요를 활용한 무대가 열려 시민 누구나 어울릴 수 있는 분위기를 연출한다. 사전 예매 티켓은 조기 매진됐으며, 현장에서는 선착순 30명 한정으로 유료 등록이 가능하다.
오미경 부산시 대변인은 "부스럭데이는 부기의 데뷔를 기념하고 시민이 함께 즐기는 부산형 소통 콘텐츠로 자리 잡고 있다"며 "앞으로도 참여형 프로그램을 확대해 부산을 대표하는 시민축제로 발전시키겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com