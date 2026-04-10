부산시, 웰니스 관광상품 개발·운영 지원 공모…5개 내외 상품 선정

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 10일 웰니스 융합 관광상품 개발 공모를 발표했다.
- 20일까지 여행업체 컨소시엄 대상으로 FIT 상품 개발을 지원한다.
- 최대 2500만 원 보조하며 글로벌 OTA 연계로 외국인 유치를 확대한다.
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여행업체 참여·최대 지원금 2500만 원
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 웰니스 관광자원 활용 융합상품 개발에 나선다.
부산시와 부산관광공사는 오는 20일까지 웰니스 관광지와 지역 특화 자원을 연계한 체험형 관광상품 개발을 지원하기 위해 '부산형 웰니스 융합 관광상품 개발 및 운영 지원' 공모를 실시한다고 10일 밝혔다.
이번 공모는 문화체육관광부 남부권 광역관광 개발사업의 일환으로, 개별관광객(FIT) 대상 상품 개발과 글로벌 OTA(온라인 여행사) 연계 마케팅을 통해 '부산 웰니스·의료관광' 브랜딩을 강화한다.
관광진흥법상 여행업 등록업체나 여행사·콘텐츠 제작사 컨소시엄이 참여 가능하며, 의료 연계 상품은 외국인환자 유치기관·사업자에 한한다. 상품은 부산 웰니스 관광지 17곳(아홉산 숲, 해운대 리버 크루즈 등) 중 1곳 이상 포함, 의료·뷰티·미식·해양·문화 체험을 융합해야 한다.
5개 내외 상품 선정 시 개발·운영·홍보 비용으로 상품당 최대 2500만 원 지원하며, 크리에이트립 등 글로벌 OTA 기획전 참여와 광고를 통해 외국인 유치 확대를 돕는다. 9일 사업설명회에서 일정과 온라인 프로모션을 안내했으며, 10월까지 개발·판촉을 추진한다.
나윤빈 관광마이스국장은 "부산 웰니스를 체험 중심 융합 콘텐츠로 고도화해 글로벌 경쟁력을 강화하겠다"며 "치유와 쉼이 있는 웰니스·의료관광 허브 도시로 도약한다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com