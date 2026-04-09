부산시, 부산케이블앤엔지니어링 증설 투자 MOU…물류 경쟁력 증대

AI 핵심 요약beta
- 박형준 부산시장이 9일 화통케이블그룹과 투자양해각서를 체결했다.
- 부산케이블앤엔지니어링이 산업용 특수케이블 생산시설 증설에 546억원을 투자한다.
- 3900만달러 FDI와 435명 신규 고용을 창출하며 부산 경제 성장을 이끈다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 화통케이블그룹 자회사 부산케이블앤엔지니어링의 산업용 특수케이블 생산시설 건립을 위한 추가 투자를 이끌어냈다.
시는 9일 오전 시청 영상회의실에서 박형준 시장과 장슈쥔 화통케이블그룹 총괄대표, 김승일 부산케이블앤엔지니어링 대표이사 등이 참석한 가운데 투자양해각서(MOU)를 체결했다고 밝혔다.
부산케이블앤엔지니어링은 화통케이블그룹이 2019년 부산시 지사 외국인투자지역에 설립한 외국인 투자기업이다. 회사는 2019년과 2023년에 이어 세 번째 대규모 증설 투자에 나섰다.
이번 투자는 외국인직접투자(FDI) 3900만달러, 총 546억원 규모로 추진된다. 신규 고용은 435명으로 계획됐으며, 부산 투자 5년 만인 2023년 수출 1억달러를 달성한 성장세도 이어가고 있다.
부산시는 법인 설립과 공장 확보, 외국인 투자비자 발급까지 원스톱 지원체계를 운영해 왔으며, 유관기관과 협력해 투자 환경 조성에 힘써왔다.
박형준 시장은 "부산케이블앤엔지니어링과 같은 소재·부품 기업의 추가 투자는 부산의 글로벌 물류 경쟁력과 기업하기 좋은 투자 환경의 우수성을 보여주는 사례"라며 "지역 산업 생태계 확장과 양질의 일자리 창출로 이어지도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com