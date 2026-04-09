경남도, 내년 국비 11조7000억 확보 총력…예산 편성 전략 강화

AI 핵심 요약beta
- 박완수 경남지사가 9일 2027년 국비확보 보고회를 열었다.
- 도는 목표 11조7000억 원 초과 사업을 발굴했다.
- 미래 산업과 SOC·복지 사업 반영을 위해 전방위 대응한다.
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부처 협의·국회 심의 집중 대응
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 내년도 정부 예산 편성 지침에 맞춰 '국비 11조7000억 원' 확보를 위한 전방위 대응에 나섰다.
도는 9일 오전 도청 도정회의실에서 박완수 도지사 주재로 '2027년도 국비확보 추진상황 보고회'를 열고 실국별 대응 상황과 예산 편성 대응 전략을 점검했다.
도는 내년도 국비 확보 목표를 올해보다 5.5% 늘어난 11조7000억 원으로 설정했다. 정부의 국가재정운용계획 증가율(5%)을 상회하는 수준이다. 현재까지 도는 목표액을 웃도는 11조7055억 원 규모의 사업을 발굴했으며, 이 중 918억 원 규모의 신규 사업은 최근 한 달 사이 추가됐다.
주요 발굴 사업으로는 제조 인공지능(AI) 로보틱스 혁신밸리, 소형모듈원전(SMR) 광역연구개발특구 등 미래 산업 프로젝트와 함께 남부내륙철도, 거제~통영 고속도로 등 대형 사회간접자본(SOC) 사업이 포함됐다. 청년 이음 동행 패키지, 공공어린이재활병원 지원, 서부의료원 설립 등 도민 체감형 복지 사업도 중점 추진된다.
박완수 지사는 이날 회의에서 "정부 예산 편성 흐름과 부처 정책 방향을 면밀히 분석해 신규 사업과 연계한 전략적 국비 확보에 나서야 한다"며 "도 주요 현안이 정부안에서 누락되지 않도록 끝까지 챙기겠다"고 말했다.
그러면서 "핵심 사업은 단순 제출로 반영되기 어렵다"며 "부처 협의 이전 단계부터 실무 접촉을 강화해 정부안에 포함될 수 있도록 대비해야 한다"고 덧붙였다.
박 지사는 "방산, 인공지능, 우주항공 등 미래 산업과 물류·SOC, 보건·복지 분야까지 균형 있게 반영될 수 있도록 지속 보완하겠다"고 강조했다.
도는 오는 30일까지 중앙부처 협의를 거쳐 국비 예산 신청을 완료한 뒤, 내달부터 기획예산처 심의가 진행되는 기간(6~8월)에는 세종시 현장에 '정부 예산안 대응상황실'을 설치해 신속 대응에 나설 계획이다.
하반기에는 지역 정치권과의 공조를 확대해 예산정책협의회를 통한 여야 협력을 강화하고, 국회 예산 심의가 본격화되는 10월부터는 '국회 상황실'을 가동해 정부안에서 누락되거나 증액이 필요한 핵심 사업 반영에 행정력을 집중한다.
news2349@newspim.com