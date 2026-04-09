[프로야구] 롯데, 폴리테루와 구단 전통→일상 맞춘 2차 컬렉션 출시

AI 핵심 요약beta
- 롯데가 9일 폴리테루와 2차 협업 컬렉션을 출시했다.
- 구단 전통과 야구 문화를 테마로 스타디움 점퍼와 후디 등을 공개했다.
- 쌍깃발 아재를 모델로 룩북 촬영을 진행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=롯데가 폴리테루와 2차 컬렉션을 공개했다.
롯데가 9일 패션 브랜드 폴리테루와 함께한 두 번째 협업 컬렉션을 출시했다. 이번 협업은 1차 출시 당시 디자인에 대한 팬 성원에 힘입어 기획됐다.
2차 컬렉션은 롯데 구단 만의 전통, 일상 활용성, 야구 문화 등을 테마로 구성했다. 기존 협업 방향성을 유지하면서 구단의 역사와 전통을 상징하는 색을 적용했다.
의류 중심으로 구성했다. 개막 시즌에 맞춰 스타디움 점퍼, 후디, 트랙탑 등을 공개했다. 레트로 유니폼은 화이트, 그레이, 챔피언 레드 컬러를 적용해 새롭게 선보인다. 또 반팔 저지와 캐주얼 후디 등도 공개한다.
기존 상품과 연계를 고려한 통일성을 유지하면서 디테일 차별화를 더했다. 디자인을 직관적이고 진정성 있게 전달하기 위해 룩북 촬영을 진행했다. 유명 롯데팬인 쌍깃발 아재를 모델로 기용했다.
willowdy@newspim.com