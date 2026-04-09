하림, '사랑의 헌혈 캠페인' 전개…생명 나눔 실천

AI 핵심 요약beta
- 하림이 9일 익산 본사 등 3곳에서 사랑의 헌혈 캠페인을 진행했다.
- 헌혈버스를 배치해 임직원 참여를 유도하고 마일리지를 제공했다.
- 2017년부터 분기별 정기 활동으로 혈액 수급난 해소에 기여한다.
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분기별 정례화…혈액 수급난 해소 위한 ESG 실천
[익산=뉴스핌] 고종승 기자 = 종합식품기업 ㈜하림이 이웃사랑과 생명 나눔 실천을 위한 '사랑의 헌혈 캠페인'을 진행했다.
하림은 9일 오전 10시부터 오후 4시까지 대한적십자사 전북혈액원의 헌혈버스를 지원받아 익산 본사와 정읍공장, 사육본부 등 3곳에서 동시에 캠페인을 운영했다고 밝혔다.
이번 캠페인은 임직원 참여 접근성을 높이기 위해 사업장별로 헌혈버스를 배치해 자발적인 참여를 유도한 것이 특징이다.
또한 헌혈 참여 임직원에게 사내 '사회공헌 마일리지'를 제공하고, 헌혈증 기부에도 마일리지를 부여하는 등 참여 촉진 제도를 운영하고 있다. 기부된 헌혈증은 백혈병 환아 등 수혈이 필요한 환자들에게 전달될 예정이다.
하림의 헌혈 캠페인은 일회성 행사가 아닌 정기 사회공헌 활동으로, 저출생과 고령화로 인한 혈액 수급난 해소에 기여하기 위해 2017년 대한적십자사와 협약을 체결한 이후 매년 분기별로 꾸준히 이어지고 있다. 매 분기 평균 60~70명의 임직원이 참여하고 있다.
하림은 헌혈 캠페인 외에도 글로벌 학생 과학캠프 후원, 새만금 환경생태단지 생물다양성 보존 활동, 장학생 도서 지원, 봉사단 운영 등 다양한 사회공헌 활동을 펼치며 ESG 경영을 강화하고 있다.
김은종 하림 지속경영팀장은 "혈액 수급이 어려운 상황 속에서 임직원들이 자발적으로 참여해 준 데 감사하다"며 "앞으로도 지역사회와 상생하고 기업의 사회적 책임을 다하는 활동을 지속하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com