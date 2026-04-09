대전 중구, 공무원 '생성형 AI 활용 워크숍' 개최

AI 핵심 요약beta
- 대전 중구가 9일 구청 대회의실에서 생성형 AI 워크숍을 개최했다.
- 충남대 소프트웨어중심대학사업단과 업무협약에 따라 공직자 50여 명 대상으로 실습 교육을 진행했다.
- 프롬프트 설계와 보고서 작성 등 업무 적용 실습을 중심으로 운영했다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 대전 중구는 구청 대회의실에서 '손에 잡히는 생성형 AI 활용 워크숍'을 개최했다고 9일 밝혔다.
공직자 50여 명을 대상으로 진행한 이날 교육은 지난해 12월 중구와 충남대학교 소프트웨어중심대학사업단의 상생협력 업무협약에 따라 진행됐다. 양 기관은 공직자의 디지털 행정 역량을 강화하고 구민 맞춤형 서비스 기반을 마련하기로 합의한 바 있다.
교육은 충남대학교 소프트웨어중심대학사업단 소속 여수민 전문강사의 진행으로 공직자들이 현업에서 즉시 적용 가능한 실습 중심의 3차시 과정으로 운영됐다.
주요 교육 내용은 ▲생성형 AI의 이해를 기반으로 업무 효율을 높이는 프롬프트 설계 실습▲AI 도구를 활용한 정책 계획 수립 및 보고서 작성▲정책 콘텐츠 제작 및 안전한 AI 사용 가이드 학습으로 구성됐다.
중구는 향후 충남대학교 학생 방학을 활용해 공직자 대상 'AI 캠프'도 계획 중이다.
nn0416@newspim.com