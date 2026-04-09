유은혜 "의도적·저급한 왜곡 행위"…안민석에 공개 사과 요구

AI 핵심 요약beta
- 유은혜 경기도교육감 예비후보가 9일 도의회에서 기자회견을 열었다.
- 안민석 예비후보 측 왜곡 홍보물을 비판하며 사과와 조치를 요구했다.
- 보수 지지 확대를 강점으로 삼아 색깔론 중단을 촉구했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
"색깔론 들고 나온 것에 대해 부끄러움 넘어 자괴감 느껴"
[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 유은혜 경기도교육감 예비후보는 9일 오후 2시 30분 경기도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 안민석 예비후보 측이 저급한 왜곡 행위를 하고 있다고 주장했다.
유 예비후보는 '진보층 지지율 1위 안민석 24.0%', '보수층 지지율 1위 유은혜 12.7%'라는 문구가 적힌 안 예비후보 측의 홍보물을 공개하며 "제가 전체 1위를 기록한 여론조사 결과는 숨긴 채, 화면을 시뻘겋게 물들여 저를 마치 보수층의 지지만 받는 후보처럼 몰아갔다"고 비판했다.
그러면서 그는 "의도적으로 사실 일부만 떼어내고 상대에게 정치적 낙인을 씌우려는 저급한 왜곡 행위를 중단하라"고 강력히 촉구했다.
이어 "보수층 지지가 높다는 것은 특정 진영에 갇히지 않고 더 넓게 확장할 수 있는 후보라는 뜻"이라며 "5선 국회의원 출신인 안 후보가 과거 민주당 지도자들이 당했던 색깔론을 교육감 선거에 들고나온 것에 대해 부끄러움을 넘어 자괴감을 느낀다"고 날을 세웠다.
유 예비후보는 이번 사태와 관련해 두 가지 요구 사항을 분명히 했다. 첫째는 안민석 후보의 즉각적인 사과이며, 둘째는 단일화 추진 기구인 '혁신연대 선관위'가 허위사실 유포 및 인신공격 금지 규정에 따라 안 후보에게 합당한 조치를 취하는 것이다.
그는 "이번 주말까지 도민이 납득할 수준의 조치가 나오지 않는다면, 이후 벌어지는 모든 사태의 책임은 전적으로 당사자들에게 있다"고 덧붙였다.
유 예비후보는 마지막으로 "경기교육은 누구의 사유물이 아니다"라며 "정책으로 경쟁하지 못하고 이미지로 낙인찍는 것이 과연 교육이고 민주냐"고 반문하며 기자회견을 마쳤다.
beignn@newspim.com