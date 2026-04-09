경기창작캠퍼스 '갯벌 놀이터'와 캠크닉 존 방문객 대상 다양한 할인 행사 운영

AI 핵심 요약beta
- 경기문화재단이 9일 갯벌 놀이터와 캠크닉 존 할인 행사를 발표했다.
- 캠크닉 존 이용객은 3일부터 6월 28일까지 갯벌 체험료를 1000원 할인받는다.
- 지도 앱 후기 등록 가족은 보호자 1인 무료입장 혜택을 받는다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = (재)경기문화재단 지역문화본부 경기창작캠퍼스는 봄기운이 완연한 4월을 맞아, '갯벌 놀이터'와 캠크닉 존을 함께 이용하는 방문객을 대상으로 다양한 할인 행사를 운영한다고 9일 밝혔다.
이번 행사는 자연 속에서 누리는 여유로운 휴식과 갯벌 생태 체험을 함께 즐기며 선감도의 자연을 다채롭게 경험할 수 있도록 기획했다.
먼저 캠크닉 존 운영 기간인 4월 3일부터 6월 28일까지, 캠크닉 존 방문객이 현장 결제를 통해 갯벌 놀이터를 함께 이용할 경우 체험료(3000원)는 1인당 1000원씩 할인된다. 캠크닉 존은 한 사이트당 최대 5명까지 이용할 수 있으며 할인은 이용자 전원에게 적용된다.
또 지도 앱(네이버, 구글, 카카오 등)에서 갯벌 놀이터 후기를 등록한 가족 방문객에게는 보호자 1인의 무료입장 혜택이 제공된다. 리뷰 작성 후 안내 직원의 확인을 거치면 해당 혜택은 즉시 사용할 수 있으며 리뷰 작성 행사는 2026년 연말까지 운영할 예정이다.
경기창작캠퍼스 관계자는 "이번 행사를 통해 서해와 선감도의 자연을 보다 가까이에서 경험할 수 있기를 바란다"며 "앞으로도 경기창작캠퍼스를 방문하는 바다 여행자들에게 자연과 함께 즐길 수 있는 특색 있는 문화예술 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 전했다.
관련한 자세한 사항은 경기창작캠퍼스 누리집 및 현장 안내를 통해 확인할 수 있다.
ssamdory75@newspim.com