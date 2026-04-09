영덕군 '해양관광' 외연 확장 '박차'

AI 핵심 요약beta
- 영덕군이 8일 해양관광도시 문화예술 외연을 확장했다.
- 영덕문화관광재단이 거제시문화예술재단과 업무협약을 체결했다.
- 교류 활성화와 공연·교육 연계 협력 사업을 추진한다.
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[영덕=뉴스핌] 남효선 기자 = 경북 영덕군이 해양관광도시 조성을 위한 문화예술 외연 확장에 나섰다.
9일 영덕군에 따르면 영덕문화관광재단은 전날 예주문화예술회관에서 거제시문화예술재단과 함께 '해양 관광도시' 영덕과 거제의 문화예술 교류 확대와 협력 사업 추진을 위한 업무협약을 체결했다.
협약의 주요 내용은 △지역 문화예술 교류 활성화를 위한 협력 △공연 교류와 문화예술 교육 연계 방안 모색 △상호 방문을 통한 협력 사업 구체화 △양 기관의 발전과 협력을 위한 제반 사항 등이다.
이날 협약식에는 이승훈 영덕문화관광재단 상임이사와 김준성 거제시문화예술재단 상임이사를 비롯한 양 기관 관계자들이 참석해 협력 방안과 향후 추진 방향을 공유했다.
이번 협약은 영덕군과 거제시가 보유한 문화예술 자원과 운영 역량을 공유하고, 해양 관광도시 간 문화예술 네트워크 강화를 위해 마련됐다.
이들 두 기관은 이를 계기로 공연과 전시, 문화예술 프로그램 등 다양한 분야에서 협력 사업을 발굴하고 실질적인 교류를 확대해 나갈 계획이다.
특히 영덕 성인 혼성합창단 신설과 연계한 교류 가능성도 검토하고, 거제전국합창경연대회 참여 등 실질적인 협력 방안을 논의해 나갈 계획이다.
이승훈 영덕문화관광재단 상임이사는 "이번 협약은 해양 관광도시 간 문화예술 교류의 폭을 넓히고, 양 기관이 상호 협력을 통해 실질적인 성과를 만들어가는 출발점"이라며 "공연 교류와 교육 연계, 현장 방문 등을 통해 지속 가능한 협력 기반을 넓혀가겠다"고 말했다.
nulcheon@newspim.com