익산시, 중동발 경제 불안 대응…민생 안정 총력

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비상경제 TF 가동…물가·유가 상시 점검 강화

착한가격업소 혜택 확대·고유가 지원금 지급 추진

[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 중동 전쟁 장기화에 따른 물가 상승과 원자재 수급 불안에 대응해 민생 경제 안정을 위한 선제 대응에 나섰다.

익산시는 부시장을 중심으로 '비상경제 특별대응팀(TF)'을 가동해 주요 식자재와 생필품 가격 동향을 실시간으로 점검하고 있다고 9일 밝혔다. 시는 지난달 해당 TF를 구성해 대응 체계를 조기에 구축했다.

중동발 비상경제 TF 가동[사진=익산시] 2026.04.09 lbs0964@newspim.com

대응팀은 민생물가안정팀, 석유가격안정화팀, 수출입지원팀으로 나뉘어 운영되며, 주유소 가격 표시 준수 여부와 석유화학 제품 매점매석 행위 등을 현장에서 집중 점검하고 있다.

또한 농업인과 수출기업의 애로사항을 수렴하는 등 현장 중심 대응도 병행하고 있다.

시는 고물가 상황에서도 가격을 유지하는 '착한가격업소' 이용 활성화를 위해 익산다이로움 인센티브를 제공하고, 매주 금요일을 '착한가격업소 이용의 날'로 지정해 홍보를 강화할 계획이다.

아울러 '익산백제 국가유산 야행'과 '익산 서동축제' 기간에는 바가지요금 신고센터를 운영해 축제장 먹거리 가격 안정에도 나선다.

이와 함께 이달 말 지급 예정인 고유가 피해지원금을 통해 시민들의 경제적 부담 완화에도 힘쓸 방침이다.

익산시 관계자는 "국제 정세 불안 속에서도 시민들이 안정적으로 생활할 수 있도록 비상 대응체계를 더욱 강화하고 있다"며 "민생 경제 보호를 위한 지원을 차질 없이 추진하겠다"고 말했다.

lbs0964@newspim.com