정영두 후보 "윤석열 대통령 힘 자랑하던 홍태용 김해시장은 뭐 했노"

AI 핵심 요약beta
- 정영두 더불어민주당 김해시장 후보가 9일 김해시청에서 기자회견을 열고 원팀을 선언했다.
- 송유인 후보 정책 계승과 홍태용 현 시장 공약 미달성을 비판했다.
- 경전철 문제 해결 등 공약 실현과 6월 3일 선거 승리를 다짐했다.
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경제 회복·민생 개선 약속
[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 더불어민주당 김해시장 후보로 확정된 정영두 후보는 9일 오전 김해시청 프레스센터에서 기자회견을 열고 "원팀으로 새로운 김해를 열겠다"고 밝혔다.
정 후보는 "경선에서 함께한 송유인 후보의 정책을 계승해 김해 발전을 함께 이끌겠다"면서 "민주당은 원팀이다. 송 후보와 함께 김해시장 선거 승리를 위해 손을 맞잡겠다"고 강조했다.
국민의힘 홍태용 김해시장의 재선 출마에 대해서는 비판적 입장을 내놨다.
정 후보는 "홍태용 현 시장은 지난 2022년 김해시장 선거에서 힘 있는 집권여당 시장'을 강조하며 당선됐고, '윤석열 대통령의 힘을 빌리겠다'며 홍보를 하기도 했다"면서 "그간 황금 같은 힘 있는 집권 여당의 시간 동안 핵심 공약을 몇 개나 달성했나"고 직격했다.
그러면서 "막강한 여당 시장 시절에도 미완으로 남았던 일들이 야당이 된 뒤에 가능하다고 생각하는지 의구심이 든다"고 목소리를 높였다.
정 후보는 "이제 김해에는 중앙정부와 교섭할 수 있는 힘 있는 시장, 경제 전문가 시장이 필요하다"며 "김해 경제를 살리고 민생을 회복하겠다"고 말했다.
그러면서 "적자 구조의 경전철 문제 해결, 지역 상권 회복, 동북아 물류 플랫폼 구축, 비음산 터널 개통 등 핵심 공약을 반드시 실현하겠다"고 약속했다.
이어 "김경수 경남도지사 후보와 민홍철·김정호 국회의원 등 민주당 시·도의원 후보들과 함께 김해의 백년대계를 세우겠다"며 "압도적인 승리로 시민과 당원들에게 보답하겠다"고 말했다.
정 후보는 "오는 6월 3일 김해시장 선거에서 반드시 승리해 사람 사는 세상, 함께 잘 사는 김해를 만들겠다"고 각오를 밝혔다.
news2349@newspim.com