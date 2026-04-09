"경제로 통합"…황인호, 대전 동구·금산 '상생경제협력체' 제안

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- 황인호 더불어민주당 대전 동구청장 예비후보가 9일 행정통합 무산 대안으로 동구-금산 상생경제협력체를 제안했다.
- 동구 하소산단과 금산 농공단지를 5.2km 도로로 연결해 500만㎡ 산업단지를 조성한다.
- 대전시·동구·충남도·금산군이 재정을 분담하고 인삼 관광·유통 모델을 구축한다.
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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 황인호 더불어민주당 대전 동구청장 예비후보가 대전충남 행정통합 무산 이후 대안으로 동구와 금산을 하나의 경제권으로 묶는 '상생경제협력체' 구상을 내놨다. 사실상 행정통합의 불씨를 경제 협력 방식으로 되살리겠다는 전략이다.
황 예비후보는 9일 오전 대전시의회 기자실에서 기자회견을 열고 "대전·충남 통합이 멈춘 지금, 다시 불씨를 살려야 한다"며 "동구와 금산을 출발점으로 도시와 농촌이 상생하는 경제 모델을 만들겠다"고 밝혔다.
그는 특히 "대전을 5구 1군 구조로 보고 동구를 통합의 마중물로 삼겠다"고 강조했다.
이날 황 예비후보는 통합 이전 단계로 '상생경제협력체'를 구축해 지역 간 경제 장벽을 낮추겠다는 구상을 제시했다. 향후 금산군수 후보가 확정되면 공식 협력을 통해 구체화하겠다는 계획이다.
핵심 공약은 동구 하소산업단지와 금산 진산·복수면을 연결하는 약 5.2km 지방도 개설이다. 이를 축으로 동구 하소 일반산단과 금산 북부 농공단지를 연계해 약 500만㎡ 규모의 대규모 산업단지를 조성하겠다는 구상이다.
황 예비후보는 "낮은 토지 조성 원가로 기업 부담을 줄이고 개발 용이성이 높은 부지를 기반으로 신재생에너지 및 신성장 산업 중심의 R-200 산업기지를 구축하겠다"고 설명했다.
재정 구조 역시 통합을 염두에 둔 형태다. 대전시·동구·충남도·금산군이 공동으로 재정을 분담해 사업을 추진하는 방식이다.
금산 인삼·약초 산업과 대전 도시 인프라를 결합한 관광·유통 모델도 함께 제시됐다.
주요 내용은 ▲대전역·용전동 터미널~금산 인삼축제 셔틀버스 운영 ▲대전역·용전동 홍보버스 설치 ▲중앙시장-금산 인삼 직거래 플랫폼 상설화 ▲대전 원도심~대청호~금산 관광투어 개발 등이다.
황인호 예비후보는 "대전의 도시 경쟁력과 금산의 인삼·약초 산업을 결합해 대한민국 최고 수준의 동남권 메가 성장축을 구축하겠다"며 "동구를 중심으로 대전과 충남을 연결하는 실질적 경제통합을 반드시 실현하겠다"고 강조했다.
nn0416@newspim.com