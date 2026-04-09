류현진-배지현 부부, 소아암·유소년 위해 2억원 '선뜻'

AI 핵심 요약beta
- 류현진과 배지현 부부가 프로 데뷔 20주년을 맞아 총 2억 원을 기부했다.
- 1억 원은 한국백혈병어린이재단에 전달돼 소아암 환아의 수술비와 치료비로 사용된다.
- 나머지 1억 원은 유소년 야구 발전 기금으로 장학금과 캠프 운영에 투입된다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = '코리안 몬스터' 류현진과 배지현 아나운서 부부가 프로 데뷔 20주년을 맞아 통 큰 나눔을 실천했다. 류현진재단은 9일 류현진 이사장 부부가 소아암 환아 지원과 유소년 야구 육성을 위해 총 2억 원을 기부했다고 밝혔다. 2006년 프로 무대 입성 후 20년간 팬들에게 받은 사랑을 사회에 환원하겠다는 취지다.
기부금 중 1억 원은 부부가 수년째 후원을 이어온 한국백혈병어린이재단에 전달됐다. 해당 기금은 소아암 및 희귀난치 질환을 앓는 어린이들의 수술비와 치료비로 전액 사용될 예정이다. 류 이사장은 2022년부터 매년 1억 원씩 기부하며 지금까지 9명의 환아에게 새 생명을 선물했다. 동반 기부에 나선 배지현 아나운서는 "두 아이의 엄마가 되고 보니 건강의 소중함을 매일 느낀다"며 환아 가족들에게 희망이 되길 바란다는 소망을 전했다.
나머지 1억 원은 류현진재단을 통해 유소년 야구 발전 기금으로 투입된다. 야구 장학생 지원과 용품 후원, 유소년 캠프 운영 등 미래의 류현진을 꿈꾸는 유망주들을 위한 육성 프로그램 재원으로 쓰일 계획이다. 재단 측은 지난해 유니폼 판매 수익금 1억 4000만 원 역시 선수의 뜻에 따라 장학금으로 활용 중이라고 덧붙였다.
인생의 큰 이정표를 나눔으로 기념한 류 이사장은 "팬들의 사랑을 조금이나마 나눌 수 있어 기쁘다"며 "유소년 선수들이 좋은 환경에서 꿈을 키우고, 아픈 아이들이 하루빨리 건강을 되찾길 바란다"고 말했다.
psoq1337@newspim.com