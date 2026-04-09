최정호 익산시장 예비후보 "공인 서류 부정 네거티브…즉각 중단해야"

AI 핵심 요약beta
- 최정호 익산시장 예비후보가 9일 상대 후보들의 네거티브 공세를 강하게 비판했다.
- 아파트 매수자 자녀 취업 의혹에 선후 관계가 맞지 않고 공인 자료로 소명했다고 반박했다.
- 네거티브 대응을 중단하고 정책 공약으로 승부하겠다고 밝혔다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[익산=뉴스핌] 고종승 기자 = 최정호 익산시장 예비후보는 상대 후보들의 네거티브 공세와 관련해 "청년의 정당한 노력을 검증이라는 명분으로 훼손하는 행태를 즉각 중단해야 한다"며 강하게 반발했다.
최 예비후보는 최근 토론회에서 제기된 '아파트 매수자 자녀 취업 의혹'에 대해 "해당 청년은 본인이 사장으로 취임하기 5년 전에 이미 입사한 상태였다"며 "선후 관계조차 맞지 않는 주장으로 성실한 청년을 의혹의 대상으로 삼는 것은 도를 넘은 정치 공세"라고 비판했다.
또 "국세청 양도소득세 납부 확인서와 실거래 신고필증, 금융거래 내역 등 공인된 자료를 통해 이미 사실관계를 충분히 소명했다"며 "그럼에도 이를 부정하며 의혹을 확대하는 것은 책임 있는 정치 태도가 아니다"고 지적했다.
이어 "민주당 검증 절차를 통해 도덕성을 확인받았음에도 국가 시스템과 공당의 검증을 신뢰하지 않는 태도는 납득하기 어렵다"며 "더 이상의 소모적인 해명은 의미가 없다"고 밝혔다.
최 예비후보는 "정책을 설명해야 할 중요한 시기에 네거티브 공방이 이어지는 상황에 대해 시민들께 송구하다"며 "마지막 토론회에서 객관적인 자료를 통해 사실관계를 명확히 설명하겠다"고 덧붙였다.
아울러 "오늘을 끝으로 관련 논쟁에 대한 대응을 중단하고, 앞으로는 정책으로 평가받겠다"며 "익산의 미래와 시민 삶의 질 향상을 위한 공약으로 승부하겠다"고 강조했다.
최 예비후보는 "시민들이 정책과 비전을 기준으로 후보를 판단해 주시길 기대한다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com