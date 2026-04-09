원주시, 새마을금고·신협과 지방보조금 전용계좌 확대 협약 체결

AI 핵심 요약beta
- 원주시가 8일 새마을금고와 신협과 지방보조금 전용계좌 확대 협약을 체결했다.
- 기존 농협 한정에서 새마을금고와 신협 지점까지 개설 범위를 넓혔다.
- 보조사업자 금융 접근성을 높이고 지역 경제 활성화를 기대한다.
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[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시는 새마을금고와 신용협동조합(신협)과의 협약을 통해 지방보조금 전용계좌 개설 금융기관을 확대하고, 보조사업자의 금융 접근성과 편의성을 높인다.
9일 시에 따르면 원주시는 지난 8일 시청에서 새마을금고 및 신협(신용협동조합)과 지방보조금 전용계좌 확대 운영을 위한 업무협약을 체결했다.
이날 협약식에는 원강수 시장을 비롯해 원주우리새마을금고 장하성 이사장과 원주제일신협 김동관 이사장이 협약 기관을 대표해 참석했다. 또한 관내 새마을금고와 신협 이사장들도 함께해 지역 금융계의 높은 관심과 협력 의지를 보여줬다.
이번 협약은 행정안전부의 지방보조금 관리지침 개정에 발맞춰 추진됐다. 기존에는 시금고인 농협에서만 보조금 전용계좌 개설이 가능했으나, 앞으로는 새마을금고와 신협까지 그 범위가 확대된다.
이에 따라 지방보조사업자는 협약을 체결한 금융기관의 모든 지점에서 전용계좌를 개설할 수 있게 된다. 이를 통해 보조사업 수행 과정에서 금융기관 선택의 폭이 넓어지고, 접근성도 높아질 것으로 기대된다.
원주시는 시스템 연동 등 사전 준비 과정을 거친 뒤, 확대된 전용계좌 서비스를 본격적으로 시행할 계획이다.
원강수 시장은 "이번 협약이 보조사업자의 편의성을 높이는 것은 물론, 지역 금융기관과의 협력을 통해 지역 경제 활성화에도 기여하는 계기가 되길 바란다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com