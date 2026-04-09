전주시, 백일상·돌상 무료 대여…양육 부담 완화

AI 핵심 요약beta
- 전주시가 9일 아이愛 백일상·돌상 대여 지원사업을 시행한다.
- 전주 출생아 백일 또는 돌 맞은 가정에 세트 4박5일 무료 대여한다.
- 육아종합지원센터 누리집에서 매월 초 선착순 신청한다.
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전통문화 계승·육아비 절감 기대…의상은 세탁비 별도
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전주시가 아이 낳고 기르기 좋은 환경 조성을 위해 백일상과 돌상을 무료로 대여하는 지원사업을 본격 추진한다.
전주시는 시범 운영을 거쳐 이달부터 '전주아이愛 백일상·돌상 대여 지원사업'을 시행한다고 9일 밝혔다.
이번 사업은 육아 가정의 경제적 부담을 줄이고 점차 간소화되는 백일·돌 문화를 계승하기 위해 마련됐다.
지원 대상은 전주지역 출생아 중 백일(생후 2~4개월) 또는 돌(생후 11~13개월)을 맞은 영아 가정이다. 상차림 테이블과 전통 소품, 아동 의상 등으로 구성된 세트를 4박 5일간 무료로 대여받을 수 있으며, 의상 이용 시에는 세탁비 1만 원이 별도로 부과된다.
대여 물품은 사용 후 철저한 세척과 소독 과정을 거쳐 재사용되며, 의상은 전문업체를 통해 위생적으로 관리된다.
신청은 전주시육아종합지원센터 장난감도서관 누리집에서 회원 가입 후 매월 초 선착순으로 가능하다.
전주시 장난감도서관은 연회비 2만 원으로 이용할 수 있으며, 장난감과 도서, 신생아 용품 대여 등 다양한 육아 지원 서비스를 제공하고 있다.
전주시 관계자는 "아이의 성장 과정을 의미 있게 기념하면서 부모들의 경제적 부담을 덜 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로도 아이 키우기 좋은 도시 조성을 위한 지원 정책을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com