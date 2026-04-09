부산시, 명문향토기업 공개 모집…지역 경제 기여 기업 발굴

AI 핵심 요약beta
- 부산시와 부산경제진흥원이 9일 2026년 명문향토기업 공개 모집한다.
- 부산 본사 20년 이상 기업 대상으로 28일까지 이메일 접수한다.
- 인증 기업에 인증서와 인센티브 제공하며 6월 선정한다.
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인증 기업에 지원 혜택 다양화
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시와 부산경제진흥원은 지역경제 발전에 기여한 기업을 선정·격려하기 위해 '2026년 부산시 명문향토기업'을 공개 모집한다고 9일 밝혔다.
향토기업 인증 제도는 지난 2006년 처음 시행된 이후 지금까지 68개사가 지정됐으며 올해 조례 개정으로 명칭을 '부산광역시 명문향토기업'으로 변경했다. 이를 통해 향토 대표기업의 정체성과 브랜드 신뢰도를 한층 더 강화할 계획이다.
신청 대상은 부산에 본사를 두고 20년 이상 운영된 기업으로, 상시근로자 100명 이상, 최근 3년간 평균 매출액 200억 원 이상인 기업이다. 기존 30년이었던 업력 기준이 완화된 만큼, 지역경제 및 사회 기여도를 종합 평가해 '명문'으로서의 예우를 강화할 예정이다.
모집 기간은 이날부터 오는 28일 자정까지이며 신청은 부산경제진흥원 기업지원단 이메일을 통해 접수한다. 심사는 업력, 경제적 성과, 사회적 기여도 등을 종합해 전문가 위원회의 심의를 거쳐 6월 중 최종 선정될 예정이다.
선정된 기업에는 '부산시 명문향토기업 인증서 및 현판'이 수여되며 홍보·판로 확대, 네트워크 구축 등 후속 지원도 추진한다.
중소기업 자금 한도 상향, 해외시장개척단 참가 우대, 지방세기본법상 세무공무원 질문검사권 3년 유예, 문화복지시설 이용 우대 등 다양한 인센티브가 제공될 예정이다.
시는 인증기업이 단순한 명예를 넘어 실질적 성장 기회를 얻도록 제도적 지원을 강화해 기업과 도시가 함께 성장하는 선순환 경제 생태계를 조성하겠다고 밝혔다.
박형준 시장은 "명문향토기업은 부산 경제의 뿌리이자 시민 자부심이 담긴 미래 자산"이라며 "조례 개정으로 문턱은 낮추고 예우는 높인 만큼, 많은 우수 기업이 참여해 글로벌 대표 명문기업으로 도약하길 기대한다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com