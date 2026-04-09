앳하트, 데뷔 첫 컴백 활동 성료…유튜브 뮤직비디오 자체 신기록 달성

AI 핵심 요약beta
- 그룹 앳하트가 2월과 3월 디지털 싱글 두 곡을 연이어 발매하며 데뷔 첫 컴백을 성공적으로 마무리했다.
- 유튜브 뮤직비디오 차트에 12일 연속 진입해 4월 6일 기준 10위에 올랐으며 뮤직비디오 합산 조회수는 3000만 뷰를 돌파했다.
- 앳하트는 음악방송과 예능, 라디오 등 다양한 플랫폼에서 활동하며 5세대 심장으로서의 존재감을 굳혔다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 그룹 앳하트(AtHeart)가 데뷔 첫 컴백 활동을 성공적으로 마무리했다.
앳하트는 지난 2월과 3월에 걸쳐 각각 디지털 싱글 '셧 업(Shut Up)'과 '버터플라이 도어스(Butterfly Doors)'를 연이어 발매하는 광폭 행보를 펼쳤다. 앳하트는 약 3주간 이어진 음악방송 활동을 통해 한층 견고해진 실력과 팀워크를 입증, 가요계 '나비효과'를 불러왔다.
매 무대 앳하트는 플로어부터 페어 안무까지, 고난도 퍼포먼스를 완벽 소화하며 국내외 음악 팬들에게 제대로 눈도장을 찍었다. 입체적인 사운드 위 탄탄한 기본기를 바탕으로 한 정교한 군무와 유려한 동선이 교차되며 보는 즐거움을 배가했다.
제대로 기세를 탄 앳하트는 각종 지표에서 괄목할 성적을 거뒀다. 앳하트는 'Butterfly Doors'로 유튜브 대한민국 일간 인기 뮤직비디오 차트에 12일 연속 진입하며 뜨거운 인기를 과시 중이다. 특히, 앳하트는 4월 6일 기준 해당 차트 10위에 오르며 자체 최고 기록을 경신했다. 앳하트는 3월 26일 차트에 16위로 첫 진입한 이래 상승세를 이어가며 롱런 흥행의 불씨를 제대로 지폈다.
뮤직비디오 역시 꾸준히 화제를 모으고 있다. 미국 로스앤젤레스(LA) 올 로케이션으로 촬영된 '셧 업'과 '버터플라이 도어스'의 뮤직비디오 합산 조회수는 무려 3000만 뷰를 돌파했다.
이처럼 앳하트는 각종 음악방송을 비롯해 예능, 라디오, 웹 콘텐츠 등 다양한 플랫폼을 넘나드는 전방위적인 활동을 전개하며 '5세대 심장'으로서의 존재감을 굳혔다.
앳하트의 '나비효과'는 계속된다. 앳하트는 오는 10일과 17일 2주간 녹화 방송되는 '심플리 K팝 게이트웨이 투 코리아(SIMPLY K-POP Gateway To Korea)'에 출연해 국내외 음악 팬들과 만난다. 앳하트는 또한 11일 석촌호수 벚꽃축제 폐막식 무대를 비롯해 오는 5월에는 각종 대학 축제 무대까지 섭렵하며 가파른 상승세를 이어갈 예정이다.
5세대 걸그룹으로 자리매김한 앳하트는 종합뉴스통신사 뉴스핌 유튜브 채널 뉴스핌TV의 예능 콘텐츠 'K라이징스타' 20번째 게스트로 출연했다. 해당 콘텐츠는 뉴스핌TV가 선보이는 예능 콘텐츠로, 떠오르는 스타들을 초청해 인터뷰와 다양한 코너를 통해 매력과 인간적인 면모를 조명한다.
'K라이징스타'에 출연한 앳하트는 여러 코너를 통해 웃음과 감동을 선사했으며, 이들은 "촬영하면서 너무 행복하고 즐거웠다. 또 앳하트를 서로 알아갈 수도 있기도 했고, 팬들의 마음을 잘 받을 수 있게 돼서 너무 행복했다. 다시 한번 하고 싶은 마음"이라며 소감을 전했다.
alice09@newspim.com