부산시, 여성폭력 피해자 지원 로드맵 현장 활용 본격화

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 9일 여성폭력 피해자 통합지원 로드맵 현장 활용을 본격화했다.
- 지원 정보를 통합해 구군과 74개 기관에 배포했다.
- 가정폭력 등 유형별 대응과 교육으로 피해자 지원을 강화한다.
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관계기관 연계 및 접근성 향상
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 여성폭력 피해자가 필요한 정보를 한눈에 확인하고 신속한 지원을 받을 수 있도록 제작한 '여성폭력 피해자 통합지원 로드맵'의 현장 활용을 본격화했다고 9일 밝혔다.
시는 그간 기관별로 흩어져 있던 지원 정보를 통합해 피해자가 초기 대응부터 회복까지 과정을 단계별로 확인할 수 있도록 로드맵을 제작, 구·군과 경찰청, 검찰청, 법원 등 74개 유관기관에 배포했다. 현장 실무자들이 즉시 피해자를 돕는 데 참고할 수 있도록 구성된 것이 특징이다.
이번 로드맵은 가정폭력, 성폭력, 디지털성범죄, 스토킹, 교제폭력 등 다양한 유형별로 사건 발생 시 대응 방법과 절차를 체계적으로 안내한다. 상담과 보호, 의료·심리지원, 법률·경제지원, 디지털 성범죄 피해영상물 삭제 등 실질적인 지원 정보를 담았다.
시는 관계기관 간 연계를 강화하고 시민 대상 홍보를 확대해 누구나 필요한 정보를 쉽게 찾을 수 있도록 접근성을 높인다는 계획이다. 여성폭력 피해자 지원기관 종사자를 대상으로 로드맵 활용 교육을 실시해 현장 대응력과 정보 활용 능력도 강화할 방침이다.
박형준 부산시장은 "디지털성범죄와 스토킹, 교제폭력 등 신종 폭력이 증가하고 복합적 피해 사례가 늘고 있다"며 "피해자가 언제 어디서든 신속히 도움을 받을 수 있도록 현장 중심의 통합지원 체계를 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com