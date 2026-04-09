전국 광역단체장 4월9일 일정

AI 핵심 요약beta
- 고광완 광주시장 직무대행 등 다수 지자체장 공식 일정 없다.
- 황명석 경북도지사권한대행 2025 회계연도 결산검사위원 접견하고 APEC 관광 점검한다.
- 김영환 충북지사 시스템반도체 AI센터 개관식 참석하고 지방통합방위회의 주재한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
▲고광완 광주시장 직무대행
- 공식 일정 없음
▲황기연 전남지사 권한대행
- 공식 일정 없음
▲황명석 경북도지사권한대행 (행정부지사)
- 2025 회계연도 결산검사위원 접견(09:30 화백당)
- POST APEC 관광 활성화 현안 점검회의(14:00 경상북도문화관광공사)
▲김영환 충북지사
- 시스템반도체 첨단AI분석센터 개관식(14:00 괴산)
- 2026년 충청북도 지방통합방위회의(15:00 대회의실)
▲이장우 대전시장
- 2026 유성구 '제46회 장애인의 날' 기념행사(13:00 유성종합스포츠센터)
- 도마교 야간경관사업 현장 점검(19:00 도마교 일원)
▲김하균 세종시장 권한대행
- 세종시 현안대응 TF 1차 회의(15:00 정부청사1동 대회의실)
▲김태흠 충남지사
- 제365회 도의회 임시회 제3차 본의회(폐회)(10:00 본회의장)
- 충청남도 상반기 노사민정협의회(14:30 상황실)
▲김관영 전북지사
- 공식 일정 없음
▲박형준 부산시장
- 시정현안 점검회의(09:00 집무실)
- 접견-부산경찰청 신임 청장(10:30 의전실)
- 업무협약-산업용 특수케이블 생산공장 설립 투자(11:00 영상회의실)
▲박완수 경남지사
- 2027년도 국비 확보 추진상황 보고회(09:00 도정회의실)
▲김두겸 울산시장
- 제53회 상공의 날 기념식 및 제38회 울산상공대상 시상식 (15:00 상의 5층 의원회의실)
▲유정복 인천시장
- 통상업무
▲김성중 경기도지사 권한대행(행정1부지사)
- 통상업무
▲박천수 제주도지사 권한 대행
- 통상업무
[전국종합=뉴스핌]