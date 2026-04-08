김영록, 해남·강진·화순 방문해 지역 맞춤 공약 발표

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"시민·대통령이 원하는 통합시장 반드시 실현"

[무안·강진·해남·화순=뉴스핌] 조은정 기자 = 김영록 더불어민주당 전남‧광주특별시장 예비후보가 8일 해남·강진·화순을 잇달아 방문해 지역별 맞춤형 공약을 발표했다.

김 후보는 이날 해남군의회 기자회견에서 "해남 솔라시도를 대한민국 인공지능(AI) 혁신의 심장으로 완성하겠다"고 밝혔다.

그는 전남지사 재임 당시 유치한 삼성SDS 컨소시엄의 국가 AI컴퓨팅센터를 기반으로 총 2조 5000억 원 규모의 GPU 1만 5000장 클러스터를 2028년까지 완공할 계획이다. 이를 통해 AI 모델 개발과 로봇·자율주행 연구기관, 스타트업이 모이는 'AI 혁신 수도' 해남을 조성하겠다는 구상이다.

김영록, 해남강진화순 찾아 지역 맞춤형 공약 발표. [사진=김영록 예비후보 측] 2026.04.08 ej7648@newspim.com

또 솔라시도를 태양광 5.4GW, 서남권 해상풍력 11.7GW와 연계해 200만 평 규모의 RE100 산업단지로 조성하고 화원산단을 글로벌 해상풍력 전진기지로 육성하겠다고 밝혔다.

그는 "젊은 인재가 찾아오는 인구 10만 도시, 해남을 AI·에너지 중심 미래도시로 키우겠다"고 강조했다.

김 후보는 이어 강진군의회에서 "천년 문화고도 강진을 글로벌 K-관광 콘텐츠 허브로 만들겠다"며 관광벨트 조성 방안을 제시했다. 월출산·가우도·강진만·마량항을 연계하고, 병영성·다산초당·고려청자요지·영랑생가를 연결해 남해안 문화관광벨트를 구축하겠다는 계획이다.

강진만 국가해양생태문화정원 지정, 가우도 생태공원 완성, 2032년 세계 도자기 엑스포 유치를 통해 고려청자를 세계적 K-콘텐츠로 발전시키겠다고 덧붙였다.

화순군의회 기자회견에서는 "화순을 글로벌 바이오‧생태관광 산업 허브로 육성하겠다"고 밝혔다.

백신산업특구를 중심으로 연구·임상·생산이 통합된 첨단 바이오 산업단지를 구축하고 글로벌 기업 써모피셔 등 앵커기업 유치로 화순을 대한민국 핵심 바이오 거점으로 조성하겠다는 목표다. 또한 화순탄광을 문화·관광·산업이 결합된 복합단지로 전환해 민간투자를 통한 일자리 창출을 추진할 방침이다.

김 후보는 "전남도지사와 농림식품부 장관 등 중앙과 지방을 두루 경험한 경륜으로 지역의 새로운 도약을 이끌겠다"며 "시민과 대통령이 원하는 통합특별시장, 김영록이 반드시 실천으로 해내겠다"고 말했다.

ej7648@newspim.com