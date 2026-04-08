김민석 총리, 건설업계 간담회 열고 금융 분야 어려움 청취

AI 핵심 요약beta
- 김민석 국무총리는 8일 건설업계 어려움 듣고 간담회를 열었다.
- 중동상황으로 공급 불안과 금융애로를 진단했다.
- 범부처 차원 대응 자리를 마련하며 업계 고충 공감했다.
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[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 김민석 국무총리는 8일 건설업계가 처한 어려움 듣고 범부처 차원에서 대응하기 위한 자리를 마련했다.
김 총리는 이날 오후 서울 중구 국토발전전시관에서 중동상황 건설기업 금융애로 점검 간담회를 열었다.
김 총리는 모두발언을 통해 "건설계가 지금 석유라든가 나프타, 플라스틱에 이르기까지 어떻게 공급을 안정화할 것이냐라는 문제에 집중하고 있다"고 진단했다. 그러면서 "(앞으로는) 공급을 하더라도 우리가 확보만 해 놓고 전쟁이 얼마나 갈지 또 그 후에 상황 변화에 따라서 과연 확보해 놓은 가격이 변동되면 어떻게 할지 하는 일종의 리스크 해지를 하는 문제가 중요한 국면으로 변하고 있다라는 판단을 하고 있다"고 밝혔다.
김 총리는 "건설업계의 경우를 보면 사실은 지금 상황이 공기가 길어지고 공사 비용이 늘고 금융 비용에 부담을 갖게 되는 것들이 확실히 현실적인 문제 아니냐"며 "지금 정부는 어쩔 수 없이 각종 공급관리에 집중하고 있지만 그로부터 생기는 금융의 문제가 핵심적인 어려움인 것 같다 해서 금융위원장님과 함께 모여 구체적인 말씀을 듣고 함께 모색하는 자리를 만드는 것이 좋겠다"고 이날 간담회 성격을 설명했다.
김 총리는 또 "(그간) 국토부에서 단독적으로 대응하면서 필요한 사안도 듣고 말씀도 나누고 대응하는 그런 것을 좀 넘어서 적극적인 범부처 다부처 대응을 하는 것이 필요하겠다"며 간담회 개최 배경에 대해 부연했다.
김 총리는 이어 "정부 차원에서 건설의 중요성, 또 건설 업계를 이끌어가는 분들의 고충에 대해서 저희도 매우 중하고 깊이 생각하고 있다"고 덧붙였다.
sheep@newspim.com